Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР. На них выделено около 7 трлн рублей, и финансирование будет ежегодно расти.

Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Армия и оружие В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160 Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Происшествия Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР Все 39 человек, тела которых были в среду обнаружены в прицепе грузовика в Эссексе, по оценкам британской полиции, были гражданами Китая.

Общество Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.

Политика Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.

Здоровье На Украине зафиксирована вспышка дифтерии Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.

Политика На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Общество Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.

Общество Forbes составил список богатейших женщин России Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Происшествия Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.

Кино В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Общество Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.

Происшествия Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.

Политика Путин пошутил о повышении позиции РФ в рейтинге Doing Business Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал попадание России на 28 место рейтинга Doing Business, сообщает ТАСС.