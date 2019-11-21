Экономика
REGNUMГосдума приняла бюджет ПФР 2019 года с растущими доходами
Поправки в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019 год Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября. Закон подразумевает, что доходы ПФР в текущем году вырастут на 79,8 млрд рублей и составят 8,692 трлн рублей или 8% от ВВП.
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ГД утвердила изменения в бюджет ПФР на 2019 год по итогам первого полугодия
Государственная Дума РФ04:32
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:49, Ашберн
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Игры
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Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
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Политика
В МИД прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
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Медиками перечислены пять опасных лекарств из домашней аптечки, от которых разумнее избавиться.
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Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован
Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
Экономика
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