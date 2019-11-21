Экономика

REGNUMREGNUMГосдума приняла бюджет ПФР 2019 года с растущими доходами

Поправки в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019 год Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября. Закон подразумевает, что доходы ПФР в текущем году вырастут на 79,8 млрд рублей и составят 8,692 трлн рублей или 8% от ВВП.
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