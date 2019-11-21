Экономика
REGNUMГосдума приняла бюджет ПФР 2019 года с растущими доходами
Поправки в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019 год Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября. Закон подразумевает, что доходы ПФР в текущем году вырастут на 79,8 млрд рублей и составят 8,692 трлн рублей или 8% от ВВП.
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ГД утвердила изменения в бюджет ПФР на 2019 год по итогам первого полугодия
Государственная Дума РФ04:32
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Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Политика
Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17
Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Малайзии направить своих специалистов для изучения данных российских экспертов по расследованию обстоятельств крушения Boeing MH17 над Донбассом.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Общество
Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей
Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Происшествия
Россия экстрадировала разыскиваемого в США наркоторговца
Российские власти передали правоохранительным органам США американского гражданина, разыскиваемого по обвинениям в наркоторговле.
Транспорт
Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.
Авто
В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Авто
В США презентовали внедорожные версии Kia Seltos
Корейская компания KIA представила на автосалоне в Лос-Анджелесе серийную версию KIA Seltos и два концепта во внедорожном обвеса на базе нового кроссовера.
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Политика
В Кремле отреагировали на претензии Украины к состоянию кораблей
Претензии Украины к состоянию переданных Россией трех украинских кораблей, вероятнее всего, не повлияют на подготовку саммита в «нормандском формате».
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Игры
В Portal 2 улучшили локальный кооператив
Valve выпустила патч для Portal 2, в котором доработала локальный кооператив на ПК.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Политика
США могут отложить повышение пошлин на товары из Китая
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп сообщил по поводу торговой сделки с Китаем, что если Пекин и Вашингтон не смогут договориться, то будут повышены пошлины на товары из Китая.
Происшествия
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Как сообщает пресс-служба Следственного управления России по Челябинской области, поссорились 35-летний вахтер лечебного учреждения и 37-летний посетитель больницы.
Экономика
Сбербанк назвал новые ставки по ипотеке
О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Происшествия
Жительница Дагестана обвинена в убийстве пятилетней дочери
Передано в суд дело жительницы Дагестана, обвиняемой в том, что она утопила своего ребенка в реке.
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.