Экономика
REGNUMГосдума приняла бюджет Пенсионного фонда 2020-2022 годов
Закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября. Доходы бюджета ПФР в 2020 году должны составить порядка 8,924 трлн рублей, а к 2022 году должны вырасти до 9,72 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ГД утвердила изменения в бюджет ПФР на 2019 год по итогам первого полугодия
Государственная Дума РФ04:32
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Экономика
Помощник президента Белоусов назвал три рецепта роста экономики
Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Клаудио Маркизио: «Не понимаю, почему у Иньесты нет Золотого мяча»
Бывший хавбек туринского "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио признался, что восхищается экс-игроком "Барселоны" Андреасом Иньестой.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Политика
В посольстве Египта ответили на угрозы санкций США за покупку Су-35
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил «Известиям», что если Египет решит закупить российские Су-35 и проявит твердость в этом вопросе, американцы вряд ли решатся ввести санкции.
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачей
Президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента России Владимира Путина защитить врачей.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Экономика
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке
Сбербанк объявил о снижении с 22 ноября ставок по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Авто
Hyundai запатентовала в России новый кроссовер Hyundai Venue
Корейский автопроизводитель Hyundai запатентовал в России дизайн нового кроссовера Hyundai Palisade.
Происшествия
Российская школьница защитилась ножом от отчима и попала под суд
В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Политика
США сообщили о начале поставок СПГ на Украину
К Украине направляется американский танкер с сжиженным природным газом (СПГ) из США.
Политика
Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ
Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева рассказала, сколько зарабатывают фигуристы
Фото: Елизавета Туктамышева Фигуристка рассказала, что за первое место на чемпионате мира спортсмену заплатят около 50 тыс. долларов.
Спорт
Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко
Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Происшествия
В Ленинградской области мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревни Колтуши в Ленинградской области мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Теннис
Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Технологии
Павел Дуров порекомендовал пользователям удалить WhatsApp
Хоккей