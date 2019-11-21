Экономика

ФинмаркетФинмаркетГосдума приняла бюджет России на 2020-2022 годы

Согласно документу, доходы бюджета в 2020 году составят 20 трлн 379,4 млрд рублей (18,1% ВВП), в 2021 году - 21 трлн 246,5 млрд рублей (17,7% ВВП), в 2022 году - 22 трлн 58,3 млрд рублей (17,2% ВВП).
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Госдума утвердила бюджет на три года

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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

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Госдума приняла закон о бюджете Фонда социального страхования на 2020 год

ТАСС21 ноября в 06:14

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском21 ноября в 05:06

Госдума утвердила бюджет ФСС на 2020-2022 годы

РИА Новости21 ноября в 05:54

Госдума приняла поправки к бюджету на 2019 год

Коммерсантъ21 ноября в 06:15

Новый бюджет: три года профицита

Newvz.ru20 ноября в 08:49
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Политика

Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию

РИА Новости 10:14
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«Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей», — заявил он на XIX съезде «Единой России».
Lenta.ru 06:50
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Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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Путин обсудил с вице-премьером сроки маркировки молочных продуктов

Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Алексея Гордеева сроками переноса маркировки молочных продуктов.
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Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
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Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»

Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
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Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
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Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
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Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

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У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
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Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
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Росавтодор одобрил проект моста через реку Лену

Росавтодор рассмотрел проект моста через реку Лену в Якутии и одобрил его.
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Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии

Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
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ФСБ показала украинские корабли в момент передачи

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Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
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Опубликованы новые фото салона обновленной Lada 4x4

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В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Сборная России по теннису потерпела поражение от Канады в полуфинале Кубка Дэвиса.
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Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) озвучили рекомендации по правилам приёма антибиотиков.
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О новых смартфонах линейки Honor V30 последнее время появляется немало сообщений.
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Паромное сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено

Крым опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.
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