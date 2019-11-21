Экономика
ФинмаркетГосдума приняла бюджет России на 2020-2022 годы
Согласно документу, доходы бюджета в 2020 году составят 20 трлн 379,4 млрд рублей (18,1% ВВП), в 2021 году - 21 трлн 246,5 млрд рублей (17,7% ВВП), в 2022 году - 22 трлн 58,3 млрд рублей (17,2% ВВП).
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Политика
Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию
Политика
«Единая Россия» займется защитой граждан
«Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей», — заявил он на XIX съезде «Единой России».
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Политика
Путин обсудил с вице-премьером сроки маркировки молочных продуктов
Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Алексея Гордеева сроками переноса маркировки молочных продуктов.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
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В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Общество
В Совфеде посоветовали игнорировать концерты Ротару в России
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
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Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Общество
Росавтодор одобрил проект моста через реку Лену
Росавтодор рассмотрел проект моста через реку Лену в Якутии и одобрил его.
Политика
Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии
Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
Политика
ФСБ показала украинские корабли в момент передачи
Авто
Компания Haval адаптирует свои автомобили под климат РФ
На втором этапе инвестиции составят порядка 22,4 млрд рублей и уже буде создан центр исследования и разработки R&D. Это подразделение и будет заниматься адаптацией собираемых кроссоверов под климат нашей страны.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Общество
Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
Авто
Опубликованы новые фото салона обновленной Lada 4x4
В Cети появился новый фотоснимок интерьера обновлённого внедорожника. Теперь можно подробно рассмотреть оригинальный салон внедорожника.
Футбол
Голы с пенальти принесли «Динамо» победу над «Ростовом»
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Теннис
Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису потерпела поражение от Канады в полуфинале Кубка Дэвиса.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приёму антибиотиков
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) озвучили рекомендации по правилам приёма антибиотиков.
Гаджеты
Новый Honor V30 Pro протестировали в бенчмарке AnTuTu
О новых смартфонах линейки Honor V30 последнее время появляется немало сообщений.
Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено
Крым опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.