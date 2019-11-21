Экономика
Союзное ВечеГосдума приняла бюджет России на 2020 год
Планируется, что он будет исполнен с профицитом Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли бюджет России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов
ТАСС21 ноября в 07:17
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:16, Ашберн
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Политика
На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму
Крым рассматривается Москвой как военная база, которая призвана «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Происшествия
AFP: не менее 23 человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго
Небольшой самолет разбился в воскресенье в городе Гоме на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере 23 человека погибли.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина очаровала фанатов блестящим костюмом с декольте
Звезда предстала в серебристом, полностью облегающем комбинезоне с глубоким декольте.
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Армия и оружие
История Победы: 75 лет назад советские войска освободили Прибалтику
Ровно 75 лет назад закончилась Прибалтийская наступательная операция. Советские войска освободили от нацистов Латвию, Литву и Эстонию.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале из-за отказа хвостового механизма.
Политика
Папа Римский в Нагасаки призвал отказаться от ядерного оружия
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Спорт
Юрий Ганус не сомневается, что ВАДА лишит РУСАДА статуса соответствия
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус уверен, что исполком ВАДА лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агенство, последовав рекомендации комитета по соответствию ВАДА.
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
Общество
Росреестр вернул букву «ё» в названия почти 200 деревень
Росреестр вернул букву "ё" в исторические названия 198 населенных пунктов в Новгородской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника руководителя регионального управления ведомства Любовь Сараеву.
Авто
Mercedes представил кроссовер Maybach GLS
Технически кроссовер Maybach унифицирован со стандартным GLS, тут та же архитектура MHA с расстоянием между осями 3135 мм.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Музыка
Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов за 600 000 рублей
В текущий период на вторичном рынке в основном встречаются варианты с 2,-литровым дизельным двигателем мощностью 149 л.с. Машина с пробегом стоит от 420 тыс. рублей.
Транспорт
Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над возникающими «техническими огрешностями» в работе Московских центральных диаметров.
Фигурное катание
Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию
Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Футбол
Де Шильо может перейти из «Юве» в «ПСЖ»
Музыка
Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.