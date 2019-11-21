Экономика

Pravda.RuPravda.RuГосдума приняла бюджет на 2020-2022 годы

Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
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