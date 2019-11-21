Экономика
Pravda.RuГосдума приняла бюджет на 2020-2022 годы
Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
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Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов
ТАСС21 ноября в 07:17
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Общество
В МЧС предложили закрепить в законе понятие «оправданного риска»
В МЧС России разработали законопроект, по которому предлагается на законодательном уровне закрепить понятие «оправданного риска», чт позволило бы обеспечить правовые гарантии горноспасателей при ликвидации аварий и их последствий в шахтах.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Вашингтона и Токио
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс США и Японии, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Политика
В НАТО открестились от Украины из-за России
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Футбол
Клопп: «Кристал Пэлас» заслужил ничью, но и «Ливерпуль» победил по делу
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (2:1).
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Технологии
Полторы сотни новых геоглифов плато Наска открыли японские ученые
Японские ученые из Университета Ямагата обнаружили на перуанском плато Наска 143 совершенно новых геоглифа.
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Шоу-бизнес
Микки Рурк закрутил роман с русской девушкой
Микки Рурк всегда питал слабость к русским девушкам.
Экономика
Китай и Япония избавились от гособлигаций США
Япония, которая последние несколько лет является самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Музыка
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске
Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
Шоу-бизнес
Ирина Алферова удивила поклонников своей красотой
Дочь Ирины Алферовой Ксения разместила в Instagram новое фото матери. Актриса удивила поклонников своей красотой.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Технологии
Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза
Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
Армия и оружие
Главком ВМС США отказал Трампу в защите морпеха Галлахера
Морской пехотинец Эдвард Галлахер предстанет перед специальной комиссией, несмотря на попытки президент США Дональд Трамп защитить военного.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Наука
Современные обезьяны оказались умнее, чем предки человека
У современных обезьян скорость кровотока оказалась в два раза больше, чем у наших предков.
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Игры
Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx
Состоялась презентация нового проекта от Valve по вселенной Half-Life - VR-игру Half-Life: Alyx анонсировали видеороликом на официальном канале компании в Youtube.
Политика
Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 25 ноября по 1 декабря
Телец Деньги придут, откуда не ждали. Но вам придется буквально тут же их потратить.
Политика
В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»
В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.