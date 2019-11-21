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Политика Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Вашингтона и Токио Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс США и Японии, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

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Общество Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.