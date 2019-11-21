Экономика
Pravda.RuГосдума приняла бюджет на 2020-2022 годы
Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
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Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов
ТАСС21 ноября в 07:17
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Музыка
Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна
Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Политика
Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.
Политика
На Украине создадут развлекательный телеканал для ДНР и ЛНР
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (18,25 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Авто
Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3
Южнокорейский автопроизводитель KIA презентовал на автосалоне в Гуанчжоу новый компактный кроссовер KIA KX3.
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
Авто
Обновленная Нива перестанет быть Chevrolet
Обновленная Нива уже была представлена ранее.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Общество
Синоптики назвали последствия арктического вторжения
«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
В оборонных ведомствах Германии и Украины нормандскую встречу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и статс-секретарь Минобороны ФРГ по вопросам вооружения Бенедикт Циммер обсудили в рамках международного форума по безопасности в Галифаксе предстоящую встречу в "нормандском формате" по Донбассу (РФ, Украина, ФРГ и Франция) и безопасность в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба минобороны Украины.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Кино
Трейлер нового сезона «Доктора Кто» опубликован в Сети
Общество
Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап
На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Армия и оружие
В ДНР заявили об украинской инженерной технике у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что колонна инженерной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выдвинулась в сторону линии соприкосновения в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе.
Футбол
Футболисты «Сочи» и «Уфы» поделили очки в чемпионате России
ФК "Сочи", который после отставки Точилина возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский, набрал 14 очков и по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата России.
Футбол
В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Армия и оружие
Потерянные «Мистрали» подписали приговор Ка-52К
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Наука
Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи
Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
Политика
Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики
Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".