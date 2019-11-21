Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов.

Музыка Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.

Политика Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.

Политика На Украине создадут развлекательный телеканал для ДНР и ЛНР Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (18,25 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.

Общество Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Общество Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Политика В оборонных ведомствах Германии и Украины нормандскую встречу Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и статс-секретарь Минобороны ФРГ по вопросам вооружения Бенедикт Циммер обсудили в рамках международного форума по безопасности в Галифаксе предстоящую встречу в "нормандском формате" по Донбассу (РФ, Украина, ФРГ и Франция) и безопасность в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба минобороны Украины.

Происшествия Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

Общество Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Армия и оружие В ДНР заявили об украинской инженерной технике у линии соприкосновения Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что колонна инженерной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выдвинулась в сторону линии соприкосновения в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе.