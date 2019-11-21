Экономика

Pravda.RuPravda.RuГосдума приняла бюджет на 2020-2022 годы

Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Госдума в четверг примет бюджет России на 2020 год

Sibnet Новости21 ноября в 07:59

Госдума утвердила бюджет на три года

РБК21 ноября в 07:01

Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов

ТАСС21 ноября в 07:17

Госдума утвердила бюджет РФ на 2020-2022 годы и профицит бюджета-2019

ПРАЙМ21 ноября в 05:05

Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02

Госдума утвердила бюджет ФСС на 2020-2022 годы

РИА Новости21 ноября в 05:54

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском21 ноября в 05:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Футбол

ЦСКА назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

Стал известен состав ЦСКА на матч семнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов».
Евро-футбол.ру 10:09
Футбол

Хусаинов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти.
Чемпионат 08:55
Армия и оружие

Численность британской армии планируют значительно сократить

Известия 07:16
Хоккей

ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:37
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Футбол

Тульский «Арсенал» забил первый гол в ворота «Краснодара»

Тульские Известия 09:53
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Кино

Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России

Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Российская газета вчера в 11:44
Происшествия

Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

Вести.Ru 09:28
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

В Совфеде ответили на планы США заблокировать «Северный поток-2»

В верхней палате российского парламента прокомментировали заявление конгресса США о планах включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в американский оборонный бюджет на 2020 год.
Expert.ru 09:00
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск.
Газета.Ru 08:59
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

Газета.Ru 10:01
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
RT на русском 09:52
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

Газета.Ru 09:46
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Экономика

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
RT на русском вчера в 09:55
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Кино

В сети появилась карта мира из сериала «Ведьмак»

В интернете появилась карта мира из сериала «Ведьмак» от Netflix.
CyberSport.ru 22 ноября в 09:21
Футбол

Воронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела»

В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев.
Обозреватель Врн вчера в 12:00
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Космос

Ученые оценили шансы найти обитаемые миры в системе Альфа Центавра

Астрофизики смоделировали орбитальные параметры экзопланет в ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра AB, и выяснили, что вряд ли эти планеты будут обитаемыми.
РИА Новости 21 ноября в 07:28
Здоровье

Врачи нашли способ контактировать с пациентами в коме

Вечерняя Москва 03:56
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное