Экономика

Pravda.RuPravda.RuГосдума приняла бюджет на 2020-2022 годы

Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Госдума в четверг примет бюджет России на 2020 год

Sibnet Новости21 ноября в 07:59

Госдума утвердила бюджет на три года

РБК21 ноября в 07:01

Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов

ТАСС21 ноября в 07:17

Госдума утвердила бюджет РФ на 2020-2022 годы и профицит бюджета-2019

ПРАЙМ21 ноября в 05:05

Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02

Госдума утвердила бюджет ФСС на 2020-2022 годы

РИА Новости21 ноября в 05:54

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском21 ноября в 05:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

РБК 08:32
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru 03:59
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости 06:18
Общество

Росреестр вернул букву «ё» в названия почти 200 деревень

Росреестр вернул букву "ё" в исторические названия 198 населенных пунктов в Новгородской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника руководителя регионального управления ведомства Любовь Сараеву.
Газета.Ru 04:41
Футбол

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России

РБК 08:14
Армия и оружие

Под Воронежем развернули дальнобойные системы ПВО

Полк ПВО под Воронежем завершил перевооружение на новейшую версию зенитных ракетных комплексов С-300ПМ-2 "Фаворит".
Российская газета 03:19
Армия и оружие

США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ

Взгляд.ру вчера в 16:27
Политика

Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
РИА Новости 05:13
Происшествия

Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК вчера в 13:25
Политика

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 08:13
Общество

Компания Loewe извинилась за похожие на одежду узников концлагеря вещи

Loewe удалил фотографии одежды с сайта и убрал её из продажи, пишет РБК.
Говорит Москва 06:27
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Гаджеты

Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G

Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Дни24 01:22
Общество

Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым

РИА Новости 02:21
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Футбол

«Болонья» ушла от поражения в матче с «Пармой» на 95-й минуте

«Болонья» и «Парма» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 13-го тура чемпионата Италии. Хозяева дважды уступали по ходу встречи.
Спорт-Экспресс 08:42
Армия и оружие

На севере Сирии возобновились бои за город Айн-Исса

Военное обозрение 01:06
Происшествия

В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
BFM.ru 01:18
Футбол

«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Тульский "Арсенал" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:01
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Общество

Для здоровья кишечника наиболее полезными фруктами являются груши

Груши являются хорошим источником клетчатки (2,7 г на 100 г) и высокоэнергетическим фруктом.
Live24 04:27
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Недалеко от села Новый Порт на Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
Газета.Ru 06:36
Футбол

«Эспаньол» сыграл вничью с «Хетафе» в матче чемпионата Испании

"Эспаньол" разошелся миром с "Хетафе" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 08:03
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие

Силовики пригнали технику к району отвода сил, заявили в ДНР

РИА Новости 05:26
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное