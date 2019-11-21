Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнГосдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, сообщает РИА Новости. Доходы на следующие три года составят 20,379, 21,247 и 22,058 триллиона рублей соответственно. Расходы будут расти в течение трех лет и составят 19,503, 20,634 и 21,763 триллиона рублей.
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