Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов.

Происшествия Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

Транспорт Дополнительные поезда запустят на МЦД в пиковые часы На Московских центральных диаметрах в пиковые часы будут запущены дополнительные поезда для сокращения интервалов движения, сообщает страница МЦД в соцсети "ВКонтакте".

Шоу-бизнес Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Санкт-Петербурге Рудковская заявила, что ложа является, разумеется, неплохим вариантом, однако она все равно уверена, что организаторы должны были подготовить ей кресло возле супруга, чтобы они не сидели вдалеке друг от друга.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.