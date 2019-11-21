Экономика
Pravda.RuГосдума приняла бюджет на 2020-2022 годы
Депутаты Государственной Думы России в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на будущий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
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Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов
ТАСС21 ноября в 07:17
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