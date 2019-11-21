Экономика

Дума ТВДума ТВГосдума приняла бюджет на 2020 год

Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение. Доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут расти примерно на 1 трлн.
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