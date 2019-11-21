Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение. Доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут расти примерно на 1 трлн.

Госдума приняла бюджет на 2020 год

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Общество Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.

Политика Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений "Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.

Происшествия Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали Ранее в субботу ТАСС сообщал о возгорании в многоквартирном кирпичном жилом доме с деревянными перекрытиями на Первомайской улице на площади 1,4 тысячи квадратных метров, эвакуировано 40 человек, информации о пострадавших нет.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.