Экономика
Дума ТВГосдума приняла бюджет на 2020 год
Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение. Доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут расти примерно на 1 трлн.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:29, Вашингтон
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Общество
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Политика
Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений
"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую решением купить корову
Фигурист Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую приобретенной коровой.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали
Ранее в субботу ТАСС сообщал о возгорании в многоквартирном кирпичном жилом доме с деревянными перекрытиями на Первомайской улице на площади 1,4 тысячи квадратных метров, эвакуировано 40 человек, информации о пострадавших нет.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Политика
Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
Партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования, сообщает местное издание Pagina 7.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Политика
Медведев назвал цель «Единой России» на выборах
Цель "Единой России" на выборах - победить честно, уверенно и безоговорочно, заявил председатель ЕР, глава правительства Дмитрий Медведев на съезде партии.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Футбол
«Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес
"Фламенго" во второй раз в своей истории стал победителем Кубка Либертадорес.
Футбол
Карпин назвал смешным судейство в матче «Ростова» и «Динамо»
Работу арбитров в поединке «Ростова» и «Динамо», состоявшегося в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), оценил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.