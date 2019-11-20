Экономика

Дума ТВДума ТВГосдума приняла бюджет на 2020 год

Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение. Доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут расти примерно на 1 трлн.
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с чего всё началось

Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.
Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02

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Госдума утвердила бюджет на три года

РБК21 ноября в 07:01

Госдума приняла поправки к бюджету на 2019 год

Коммерсантъ21 ноября в 06:15

Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

РИА Новости21 ноября в 05:45

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском21 ноября в 05:06

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Повестка дня20 ноября в 01:08

Усинцы, говорят, в стране жизнь улучшится — Госдума приняла новый бюджет

Усинск.онлайн20 ноября в 00:40

Проект бюджета на 2020 год принят во втором чтении

Накануне.Ru19 ноября в 16:28
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Происшествия

Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован

REGNUM вчера в 20:59
Политика

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Интерфакс вчера в 04:35
Армия и оружие

Американские военные потеряли беспилотник над Ливией

Евразия Daily вчера в 22:39
Происшествия

Возле полицейского участка в Колумбии взорвался грузовик

RT на русском 00:17
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета вчера в 20:04
Кино

Эмилия Кларк рассказала, что ее заставляли сниматься голой

По воспоминаниям Кларк, "голые" эпизоды первого сезона GOT вылились для нее в тяжкие переживания - ей, тогда 23-летней начинающей актрисе, нужно было предстать полностью обнаженной перед всей командой сериала - массой незнакомых, чужих людей.
Российская газета 20 ноября в 03:53
Политика

Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.
RT на русском вчера в 05:23
Гаджеты

Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Помимо смартфонов китайская компания представила очиститель воздуха Mi Air Purifier 3H, который можно будет купить за 12 990 рублей.
Astera вчера в 05:53
Спорт

Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы

В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России переиграла Сенегал - 8:7.
Российская газета 00:35
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM вчера в 20:13
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.
РИА Новости вчера в 16:54
Политика

В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей

Украинская провокация Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России.
РИА Новости 21 ноября в 03:25
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

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Экономика

Работающие пенсионеры могут получить прибавку к пенсии

Пенсии работающим людям в возрасте не индексировали с 2016 года.
СургутИнтерНовости 00:31
Фигурное катание

Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии

Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
РИА Новости 00:03
Теннис

Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

ODDS.ru вчера в 10:22
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 15:14
Футбол

Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Газета.Ru вчера в 21:32
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
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Шоу-бизнес

63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела

Когда-то Наталья Андрейченко слыла первой красавицей советского кино.
Комсомольская правда вчера в 10:38
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Названы основные ошибки при сезонной смене колес

Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
РИА Новости вчера в 20:06
Футбол

«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
ProstoProSport вчера в 13:59
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Экономика

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
РБК вчера в 01:00
Футбол

Виллаш-Боаш – о назначении Моуринью: это удивительный союз

Бывший менеджер «Тоттенхэм Хотспур» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о назначении на пост главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.
Чемпионат 00:29
Политика

Бутина нашла работу в аппарате уполномоченного по правам человека

Марию Бутину, находившуюся в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 года.
РБК вчера в 12:13
Как работают Яндекс.Новости?
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