Экономика
Дума ТВГосдума приняла бюджет на 2020 год
Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение. Доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут расти примерно на 1 трлн.
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Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02
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Усинцы, говорят, в стране жизнь улучшится — Госдума приняла новый бюджет
Усинск.онлайн20 ноября в 00:40
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