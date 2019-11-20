Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.

с чего всё началось

Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение. Доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут расти примерно на 1 трлн.

Госдума приняла бюджет на 2020 год

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