Экономика

Дума ТВДума ТВГосдума приняла бюджет на 2020 год

Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение. Доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут расти примерно на 1 трлн.
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Госдума утвердила бюджет на три года

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Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

Парламентская газета21 ноября в 05:34

Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

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Госдума рассмотрит в III чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы

ПРАЙМ20 ноября в 16:17
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
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