Экономика
Давыдов.ИндексГосдума приняла федеральный бюджет до 2022 года
На состоявшемся 19 ноября заседании Государственной думы депутаты утвердили федеральный бюджет на следующий год и плановый период 2021-2022 годов, приняв более 440 поправок и перераспределив около 740 млрд рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов
ТАСС21 ноября в 07:17
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Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Музыка
Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна
Российская и украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдемана Frau & Mann, который снимали в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Кулеба с сыновьями попал в ДТП. Двое в реанимации
На Украине попал в аварию уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Политика
В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией
Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Музыка
В польском Гливице пройдет международный вокальный конкурс «Детское Евровидение»
В польском Гливице пройдет международный вокальный конкурс «Детское Евровидение».
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Политика
ОЗХО уличили в подлоге данных о химатаке в Сирии
Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинили в искажении фактов о химической атаке в сирийском городе Дума в 2018 году.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Санкт-Петербурге
Рудковская заявила, что ложа является, разумеется, неплохим вариантом, однако она все равно уверена, что организаторы должны были подготовить ей кресло возле супруга, чтобы они не сидели вдалеке друг от друга.
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Гаджеты
Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G
Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Общество
Росреестр вернул букву ё в названия почти 200 деревень
Росреестр вернул букву ё в исторические названия 198 населенных пунктов Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Политика
Москва и Киев не смогли договориться в Гааге по керченскому инциденту
Россия и Украина не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитражного суда в Гааге.
Хоккей