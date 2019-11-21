На состоявшемся 19 ноября заседании Государственной думы депутаты утвердили федеральный бюджет на следующий год и плановый период 2021-2022 годов, приняв более 440 поправок и перераспределив около 740 млрд рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума приняла федеральный бюджет до 2022 года

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