Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

ТАСС21 ноября в 04:55

Госдума приняла поправки к бюджету на 2019 год

Коммерсантъ21 ноября в 06:15

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском21 ноября в 05:06

Госдума утвердила бюджет на три года

РБК21 ноября в 07:01

Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

РИА Новости21 ноября в 05:45

Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

Парламентская газета21 ноября в 05:34

Бюджет-2020: на что пойдут наши налоги

Ruposters.ru20 ноября в 09:40
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Музыка

U2 признали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет

Напомним, лидером прошлогоднего рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира по версии журнала Forbes тоже стала группа U2, заработавшая в прошлом году 316 миллионов благодаря мировому турне Joshua Tree.
Аргументы и Факты 06:07
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Космос

Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Shraibikus News 21 ноября в 05:56
Спорт

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Спорт-Экспресс 05:35
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Политика

Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
RT на русском 04:31
Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

Известия 04:33
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Политика

Медведев вручил Аксёнову партбилет «Единой России»

Парламентская газета 06:00
Наука

Ниобий и глицерин помогли усовершенствовать топливные элементы

Сотрудники Федерального университета АВС в Бразилии объединили ниобий и глицерин для создания перспективной схемы производства недорогих топливных элементов.
Индикатор вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой

Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
News.ru вчера в 14:55
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Коммерсантъ 04:55
Политика

В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
AutoNews вчера в 08:58
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Спорт

Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА

Отстранённый от своей должности президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.
RT на русском 05:47
Происшествия

Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

Газета.Ru 06:19
Футбол

Стали известны составы «Рубина» и «Зенита» на матч чемпионата России

Газета.Ru 05:37
Шоу-бизнес

67-летний Микки Рурк снова закрутил роман с русской девушкой

Фото: Микки Рурк с новой девушкой Микки Рурк явился в один из нью-йоркских ресторанов в сопровождении милой незнакомки.
Bimru.ru вчера в 12:57
Политика

На Украине разрабатывают стратегию по возвращению Крыма

Власти Украины работают над созданием переговорной площадки по аналогии с минским или «нормандским» форматом по возвращению Крыма в состав страны.
News.ru вчера в 07:08
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 05:31
Происшествия

Подростка из Нижегородской области осудили за секс с пьяной школьницей

News.ru 03:22
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Футбол

Хавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе

Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ.
Metaratings 05:28
Кино

Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Национальная служба новостей 20 ноября в 04:08
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступивший, по словам оппозиции, против публикации доклада о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit, на предвыборных дебатах сравнил подобные теории с бермудским треугольником.
Газета.Ru 06:06
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери

Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Радио Комсомольская правда вчера в 12:22
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
UfacityNews.ru 21 ноября в 23:25
Космос

К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит

Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Радио Комсомольская правда вчера в 17:20
Происшествия

В центре Сухуми произошла стрельба

Газета.Ru вчера в 08:17
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