Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГосдума приняла меры поддержки самозанятых

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий, предоставление самозанятым налогового капитала в размере 1 МРОТ в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
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Новые меры поддержки для МСП и самозанятых одобрили в Госдуме

EastRussia22 мая в 08:44

Госдума предоставила самозанятым гражданам налоговый капитал в один МРОТ

ПРАЙМ22 мая в 05:27

Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ

Невские Новости22 мая в 06:29

Госдума приняла меры поддержки самозанятых

Rambler News Service22 мая в 06:20

Дума приняла закон о налоговом капитале для самозанятых

News.ru22 мая в 05:49

Самозанятым дадут 12 130 руб. на уплату налогов

ИА Клерк.Ру22 мая в 07:15

Госдума дает налоговый капитал самозанятым

REGNUM22 мая в 05:23
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Общество

Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок

Российская газета 23 мая в 04:05
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
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Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

В Венесуэле показали на видео успешно проведенные испытания «Бука», «Града» и «Смерча». Техника сосредоточена на острове Ла-Орчила.
Дни24 вчера в 02:44
28
Общество

Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы

Коммерсантъ вчера в 20:44
34
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Кино

Кинофраншизу «Джон Уик» ожидает продолжение и финал

Анонсированный ранее четвертый фильм кинофраншизы «Джон Уик», появится не ранее мая 2022 года.
Соловей.Инфо 02:22
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Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
Российская газета 23 мая в 23:00
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Общество

В Пензенской области объяснили рост заболеваемости коронавирусом

К ежесуточному росту числа случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области привело все большее распространение первичных источников инфекции, также нарастает количество очагов без выявленного источника.
Smi58.ru 02:23
Общество

В Госдуме планируют ужесточить наказание за ДТП для водителей без прав

В России планируется увеличить наказание для водителей без прав, которые стали участниками ДТП.
SpeedMe 01:17
Общество

44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
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Общество

Россиянам предсказали возвращение тепла

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России.
Lenta.ru вчера в 21:49
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Общество

Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»

Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
45
Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
48
Общество

Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском вчера в 05:40
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Общество

В Европе появилась страна, где нет коронавируса

В настоящее время в Черногории нет активных случаев заболевания COVID-19, заявили в Институте общественного здравоохранения Черногории, 24 мая сообщает сайт организации.
ИА Красная Весна вчера в 19:59
Авто

Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

Дни24 вчера в 05:20
2
Общество

Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге

Ограничительные меры в Северной столице, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, могут снять в июле—августе текущего года.
Peterburg2.ru вчера в 10:07
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Общество

Оперштаб сообщил о смерти 41 пациента с подтвержденным COVID-19

В Москве скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Народные новости 02:34
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Общество

Еще 3 746 человек вылечили от коронавируса в Москве

Столичные врачи вылечили еще 3 746 пациентов от коронавируса.
ТАСС 02:03
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Экономика

640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году

Стратегические цели ипотеки первичного рынка, заложенные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на период до 2024 года, предусматривают объем не менее чем в 1,1 млн кредитов, выдаваемых банками в год.
РБК вчера в 04:00
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Общество

Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о «бедственном» положении артистов

Вечерняя Москва вчера в 10:03
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Здоровье

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 18:55
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Футбол

«Майнц» просит Клоппа забрать сделавшего два хет-трика Вернера

«Майнц» обратился к своему бывшему тренеру Юргену Клоппу и попросил его забрать, наконец, Тимо Вернера к себе.
ProstoProSport 00:15
Экономика

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 23 мая в 04:27
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