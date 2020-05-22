Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий, предоставление самозанятым налогового капитала в размере 1 МРОТ в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Общество Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 1K

Кино Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel. 15

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 753

Общество В Пензенской области объяснили рост заболеваемости коронавирусом К ежесуточному росту числа случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области привело все большее распространение первичных источников инфекции, также нарастает количество очагов без выявленного источника.

Общество В Госдуме планируют ужесточить наказание за ДТП для водителей без прав В России планируется увеличить наказание для водителей без прав, которые стали участниками ДТП.

Общество 44 региона начнут снимать ограничения 44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. 650

Общество Россиянам предсказали возвращение тепла Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России. 55

Общество Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке» Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами. 45

Общество Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг. 455

Общество В Европе появилась страна, где нет коронавируса В настоящее время в Черногории нет активных случаев заболевания COVID-19, заявили в Институте общественного здравоохранения Черногории, 24 мая сообщает сайт организации.

Общество Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге Ограничительные меры в Северной столице, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса, могут снять в июле—августе текущего года. 324

Общество Оперштаб сообщил о смерти 41 пациента с подтвержденным COVID-19 В Москве скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,9K

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 4

Экономика 640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году Стратегические цели ипотеки первичного рынка, заложенные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на период до 2024 года, предусматривают объем не менее чем в 1,1 млн кредитов, выдаваемых банками в год. 73

Общество Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия. 336

Здоровье Названы опасные для больных коронавирусом препараты Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. 190

Футбол «Майнц» просит Клоппа забрать сделавшего два хет-трика Вернера «Майнц» обратился к своему бывшему тренеру Юргену Клоппу и попросил его забрать, наконец, Тимо Вернера к себе.