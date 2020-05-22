Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно прежней версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж.
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Здоровье
В Иркутской области растет число заболевших внебольничными пневмониями
В Приангарье увеличивается число больных внебольничной пневмонией, заявил и.о. зампредседателя регионального правительства Валентина Вобликова на брифинге, прошедшем 22 мая.
Байкал24 05:39
Происшествия
В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли
Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
REGNUM вчера в 01:11
Происшествия
В Пакистане подтвердили гибель 97 человек при крушении самолета
Минздрав пакистанской провинции Синд подтвердил гибель 97 человек при крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи.
РИА Новости 20:59
Здоровье
В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317
Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:49
Общество
Махачкалу закроют из-за коронавируса
Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания 05:01
Экономика
Китай впервые за 26 лет не станет ставить целей по годовому росту ВВП
Власти КНР впервые за долгие годы не станут ставить цели по росту национальной экономики.
Народные новости 13:51
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости 18:23
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM вчера в 14:54
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru 12:53
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты 08:29
Наука
Жирную пищу сделают полезной добавленные специи
Добровольцы в возрасте 40-65 лет прошли участие в эксперименте, который выявил, что жирная пища становится полезной благодаря специям.
РИА ОмскПресс 17:00
Здоровье
В Бурятии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 22 мая 2020, 05:06 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:06
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете».
ИА Красная Весна 19:19
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Общество
Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
Эксперт Национального центра научных исследований Франции (CNRS) Оливье Госнер счёл не очень эффективной обсуждаемую в ряде стран инициативу ввести "паспорта иммунитета" и предложил вместо этого рассмотреть идею об обязательном регулярном прохождении теста на COVID-19, например, раз в месяц.
РИА Новости 21:35
Экономика
СМИ: менеджеры разработчика вакцины от коронавируса заработали миллионы
Как стало известно телеканалу CNN, руководство американской фармакологической компании Moderna, заявившей, что она ближе остальных к созданию вакцины коронавируса нового типа, заработало десятки миллионов долларов на торговле своими же акциями.
Московский Комсомолец 21:33
Культура
Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации
Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
Газета.Ru 13:52
Общество
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
Наука
Бессимптомное течение коронавируса впервые зафиксировали у кошек
Медики из Испании впервые обнаружили, что у кошек коронавирус может протекать бессимптомно.
Live24 07:40
Здоровье
Десять медиков добились выплат после обращений в Минздрав Забайкалья
Стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19 получат 10 медиков, обратившихся в Минздрав Забайкальского края.
Московский Комсомолец Чита 03:09
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
Политика
США может выйти из Договора по открытому небу
Деловое.ТВ вчера в 12:08
Хоккей
Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»
Metaratings 08:01
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru 10:55
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек, который называется «Rain on Me».
Афиша Daily 07:57
Общество
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам Вчера, 21 мая, президент Владимир Путин объявил, что проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня.
Tomsk.Ru 01:35
Игры
Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4
HotGeo 20 мая в 01:54