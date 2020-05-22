Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила в первом чтении меры налоговой поддержки

Госдума в первом чтении приняла законопроект о мерах поддержки граждан, бизнеса и НКО на фоне пандемии коронавируса. Проект был инициирован правительством.
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Госдума приняла меры по поддержке граждан и бизнеса: что нового?

Реальное времявчера в 07:15

Как поддержат работников соцучреждений

Государственная Дума РФвчера в 08:55

Госдума одобрила в первом чтении меры налоговой поддержки

Коммерсантъ21 мая в 09:30

Госдума приняла третий «антивирусный» пакет законов по поддержке граждан и бизнеса

Росбалтвчера в 05:44

В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии

Комсомольская правдавчера в 05:42

Госдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса

Daily Stormвчера в 06:11

Для врачей, детей и бизнеса

Новости Югры21 мая в 01:15
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
1K
Экономика

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
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Киберспорт

Virtus.pro выбила NiP с OGA Dota Pit

Cyber.sports.ru вчера в 10:10
Культура

Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети

Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
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Спорт

Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута

Чемпионат вчера в 13:15
Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не хочет жить после смерти единственного сына

Актуальные Новости 05:03
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Авто

В России за сутки раскупили все MINI John Cooper Works GP

Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.
За рулем Кубань вчера в 08:59
9
Армия и оружие

Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске

РГВК Дагестан вчера в 09:51
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Piter.tv вчера в 02:44
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Наука

Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами

Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
19
Армия и оружие

В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных

По данным министерства, в вузах Минобороны зарегистрировано 738 случаев заражения военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 402 случая инфицирования гражданских сотрудников.
RT на русском 16:13
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 05:56
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Кино

Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»

REGNUM вчера в 15:03
Общество

Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман России с праздником Ураза-Байрам, текст и видео поздравления опубликованы в его телеграм-канале.
Интерфакс 14:16
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Общество

В России появится единый реестр населения

Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России.
Первый Тульский 21 мая в 11:06
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Игры

Раскрыты отличия PlayStation 5 от PlayStation 4

Lenta.ru вчера в 11:54
10
Общество

В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн

В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
Росбалт 08:25
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Кино

Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

Культуромания вчера в 05:01
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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 06:36
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Авто

Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров

В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета вчера в 02:42
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Наука

Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых

Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
22
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
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Здоровье

В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок

В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском вчера в 20:54
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Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
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Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
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Шоу-бизнес

Анна Кошмал рассказала о своем общении с коллегами из сериала «Сваты»

25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, задействованная в съемках сериала «Сваты» в своем микроблоге призналась подписчикам, что не общается с коллегами вне съемочной площадки.
Bimru.ru вчера в 09:33
Общество

В Татарстане рассказали, кого из приезжающих освободят от самоизоляции

Освобождаются от самоизоляции и те, кто может предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не менее чем за два дня до прибытия в Татарстан.
РИА Новости 14:27
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Футбол

Александр Кокорин прокатился на «Роллс-Ройсе» по сочинскому тоннелю

В ролике футболист на высокой скорости едет в «Роллс-Ройсе» по одному из сочинских тоннелей. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 16:13
Как работают Яндекс.Новости?
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