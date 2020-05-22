Коронавирус
КоммерсантъГосдума одобрила в первом чтении меры налоговой поддержки
Госдума в первом чтении приняла законопроект о мерах поддержки граждан, бизнеса и НКО на фоне пандемии коронавируса. Проект был инициирован правительством.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Киберспорт
Virtus.pro выбила NiP с OGA Dota Pit
Cyber.sports.ru вчера в 10:10
Культура
Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети
Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
Спорт
Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута
Чемпионат вчера в 13:15
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет жить после смерти единственного сына
Актуальные Новости 05:03
Авто
В России за сутки раскупили все MINI John Cooper Works GP
Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.
За рулем Кубань вчера в 08:59
Армия и оружие
Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске
РГВК Дагестан вчера в 09:51
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv вчера в 02:44
Наука
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
Армия и оружие
В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных
По данным министерства, в вузах Минобороны зарегистрировано 738 случаев заражения военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 402 случая инфицирования гражданских сотрудников.
RT на русском 16:13
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 05:56
Кино
Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
REGNUM вчера в 15:03
Общество
Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман России с праздником Ураза-Байрам, текст и видео поздравления опубликованы в его телеграм-канале.
Интерфакс 14:16
Общество
В России появится единый реестр населения
Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России.
Первый Тульский 21 мая в 11:06
Игры
Раскрыты отличия PlayStation 5 от PlayStation 4
Lenta.ru вчера в 11:54
Общество
В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн
В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
Росбалт 08:25
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания вчера в 05:01
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 06:36
Авто
Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров
В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета вчера в 02:42
Наука
Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых
Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Здоровье
В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок
В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском вчера в 20:54
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
Шоу-бизнес
Анна Кошмал рассказала о своем общении с коллегами из сериала «Сваты»
25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, задействованная в съемках сериала «Сваты» в своем микроблоге призналась подписчикам, что не общается с коллегами вне съемочной площадки.
Bimru.ru вчера в 09:33
Общество
В Татарстане рассказали, кого из приезжающих освободят от самоизоляции
Освобождаются от самоизоляции и те, кто может предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не менее чем за два дня до прибытия в Татарстан.
РИА Новости 14:27
Футбол
Александр Кокорин прокатился на «Роллс-Ройсе» по сочинскому тоннелю
В ролике футболист на высокой скорости едет в «Роллс-Ройсе» по одному из сочинских тоннелей. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 16:13