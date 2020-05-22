Коронавирус
Daily StormГосдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса
Госдума 22 мая приняла в третьем — окончательном чтении несколько законопроектов, направленных на поддержку рядовых граждан и бизнеса. Так, одна из инициатив предусматривает увеличение размеров ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
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Налоговая помощь гражданам, бизнесу и НКО Депутаты также приняли закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне эпидемии COVID-19.РИА Новости22 мая в 15:15
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Госдума приняла третий «антивирусный» пакет законов по поддержке граждан и бизнеса
Росбалт22 мая в 05:44
С 1 июня в России увеличатся пособия родителям на ребенка в возрасте до полутора лет
Первый канал22 мая в 00:35
Свобода от налогов и помощь арендаторам: Госдума утвердила пакет антикризисных мер
Вести.Ru21 мая в 14:38
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 15:03, Ашберн
Общество
29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
News.ru вчера в 15:41
Происшествия
На юге Москвы произошла перестрелка
Говорит Москва 12:18
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
RT на русском 10:16
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Экономика
Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ 04:31
Авто
В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
Letnews.ru 10:37
Политика
В МИД прокомментировали обвинения США по Договору об открытом небе
Заммглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал обвинения госсекретаря США Майка Помпео в том, что Россия использует Договор об открытом небе для наведения вооружений на инфраструктуру Соединенных Штатов.
Дождь 02:00
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Происшествия
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости вчера в 07:10
Политика
США перенесли дату проведения саммита G7 на конец июня
Перед проведением саммита Вашингтон намерен убедиться в безопасности обстановки.
Evo-rus.com 13:46
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Общество
В Минобрнауки назвали сроки зачисления абитуриентов в вузы в этом году
Зачисление начнется после того, как выпускники школ, кто хочет и собирается поступать в вуз, сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ).
Аргументы недели 08:58
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 10:37
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей
Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News 08:40
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru 07:53
Общество
Некоторые магазины в США запретили вход посетителям в масках
"Анти-масочное" объявление появилось на витрине магазина стройматериалов в калифорнийском городе Сими-Вэлли, где, помимо всего прочего, посетителей призвали активно обниматься и пожимать друг другу руки вопреки распоряжениям местных властей.
Российская газета 13:45
Футбол
«Динамо» предложило контракты восьми футболистам
По данным «СЭ», «Динамо» предложило восьми футболистам, у которых в мае-июне истекают соглашения, продлить их на прежних условиях до конца сезона.
Спорт-Экспресс 09:45
Здоровье
Ковальчук высказался о коронавирусе
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук поделился мнением о коронавирусе.
Газета.Ru вчера в 18:50
Политика
Первое заседание суда по делам Нетаньяху в Иерусалиме завершилось
Первое заседание в Иерусалимском окружном суде, где на скамье подсудимых оказался обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия премьер-министр Биньямин Нетаньяху, завершилось, сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 10:06
Политика
В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии
Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:56
Футбол
Четыре игрока «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку
Вечеринку устроили Лукас Окампос, Франко Васкес, Эвер Банега и Люк де Йонг.
Бомбардир.ру 14:50
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Происшествия
В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
Общество
В мире за сутки выявлено более 101 тысячи заразившихся коронавирусом
За сутки в мире выявлено 101 502 новых случая COVID-19, жертвами заболевания стали 4 286 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.
Аргументы и Факты 14:35
Общество
Главные новости за выходные 23–24 мая
Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00