Налоговая помощь гражданам, бизнесу и НКО Депутаты также приняли закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне эпидемии COVID-19.

с чего всё началось

Госдума 22 мая приняла в третьем — окончательном чтении несколько законопроектов, направленных на поддержку рядовых граждан и бизнеса. Так, одна из инициатив предусматривает увеличение размеров ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Госдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса

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