Налоговая помощь гражданам, бизнесу и НКО Депутаты также приняли закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне эпидемии COVID-19.

с чего всё началось

Пакет законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса, приняла Государственная Дума в третьем чтении. Закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса приняли в Госдуме.

Госдума приняла пакет законов о поддержке россиян и бизнеса

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