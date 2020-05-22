Коронавирус
Народные новостиГосдума приняла пакет законов о поддержке россиян и бизнеса
Пакет законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса, приняла Государственная Дума в третьем чтении. Закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса приняли в Госдуме.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Налоговая помощь гражданам, бизнесу и НКО Депутаты также приняли закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне эпидемии COVID-19.РИА Новости22 мая в 15:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума приняла третий «антивирусный» пакет законов по поддержке граждан и бизнеса
Росбалт22 мая в 05:44
Госдума в окончательном чтении утвердила новый пакет поддержки населения и экономики
Вести.Ru22 мая в 05:54
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 06:41, Ашберн
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена в регионе.
РИА Новости 06:05
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия вчера в 02:50
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 человек от коронавируса
Статистика по коронавирусу на утро 24 мая 2020 года в Петербурге такова: в Северной столице подтвердили 13 339 случаев заражения (+384 человека за сутки).
Newia.ru 06:28
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Игры
Серия игр про Лару Крофт продается в Steam со скидками до 89%
Максимальная скидка на определенные товары достигнет 89%. Скидки распространяются как на новые игры о Ларе Крофт, так и самые первые.
Дни24 04:56
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 22 мая в 05:14
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 22 мая в 10:52
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской группы Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Кино
Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
СМИ составили рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик», которые скрасят вечер выходного дня.
МедиаПоток 05:16
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Происшествия
19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
REGNUM вчера в 08:12
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Футбол
В «Локо» ждут Николича на следующей неделе
По информации «СЭ», в «Локомотиве» ожидают прибытия в Москву нового главного тренера Марко Николича до конца следующей недели.
Спорт-Экспресс 06:19
Общество
Где в Самарской области заболели коронавирусом
Еще у 62 жителей Самарской области, заболевших ОРВИ и пневмонией, диагностирована коронавирусная инфекция.
ГТРК Самара вчера в 04:09
Шоу-бизнес
Успенская показала совместное фото с Бабкиной после выписки
Успенская опубликовала фото у себя на странице в социальной сети Instagram. Надежда Бабкина лишь недавно оправилась от болезни.
Народные новости вчера в 13:46
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском вчера в 04:47
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Авто
Названы 10 иномарок локальной сборки в РФ
Названы 10 самых популярных иномарок, которые собирались в РФ.
Дни24 вчера в 10:31
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Владимир Путин ранее попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Здоровье
В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19
Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
Экономика
Туроператоры обозначили свои планы на лето и надежды на будущее
О ближайших планах нескольких российских туроператоров рассказали их руководители в ходе видеоконференции в профессиональной группе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке.
ТурДом 05:30
Путешествия
Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
РИА Новости вчера в 20:46
Здоровье
Диетолог объяснила, кому нельзя пить кефир
Диетолог Светлана Соломеина рассказала Е1.ru о том, почему кефир – «совсем не то, чем кажется».
Live24 06:06