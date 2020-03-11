Экономика
Российская газетаГосдума приняла поправки к законопроектам о продаже Сбербанка
Госдума приняла во втором чтении законопроекты о выкупе правительством у Банка России контрольного пакета акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния.
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с чего всё началось
Ко второму чтению основного законопроекта оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.Российская газетавчера в 06:54
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Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка
Парламентская газета06:38
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Армия и оружие
Польский МИД рассказал о планах размещения военнослужащих США в стране
По словам главы польского МИД, в Польше появится несколько военных баз США в разных частях страны, а не одна, так называемая "Форт Трамп".
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Джо Байден выиграл праймериз демократов в четырех штатах
Джо Байден победил на выборах в «супервторник» 4 марта. Праймериз проходили сразу в 14 штатах, он выиграл в девяти из них.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
Гаджеты
IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Происшествия
В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств
Общество
В России заблокирован сайт противников поправок в Конституцию
Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», участники которого выступают против поправок в Конституцию, указано в реестре Роскомнадзора.
Спорт
Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Энергетика
В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ
Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Происшествия
СК возбудил дело об «интернате Гаврилиной»
По версии следствия, неназванные должностные лица департамента социальной защиты, опеки, попечительства, труда и занятости Орловской области в прошлом году отправили почти 50 психически нездоровых пациентов в частный интернат в Глазуновском районе.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Здоровье
В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа
В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Армия и оружие
Вооруженные силы досрочно получили первый в этом году полк С-400
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2020 году оборонное ведомство должно получить четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
Зима вернется в Москву в выходные
Похолодание придет в столичный регион в выходные, 14 и 15 марта. Ожидаются метель и снег, сообщает портал "Метеоновости".
Политика
Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.