с чего всё началось

Госдума приняла во втором чтении законопроекты о выкупе правительством у Банка России контрольного пакета акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния.

Госдума приняла поправки к законопроектам о продаже Сбербанка

Общество В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Политика Джо Байден выиграл праймериз демократов в четырех штатах Джо Байден победил на выборах в «супервторник» 4 марта. Праймериз проходили сразу в 14 штатах, он выиграл в девяти из них.

Политика Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.

Общество В России заблокирован сайт противников поправок в Конституцию Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», участники которого выступают против поправок в Конституцию, указано в реестре Роскомнадзора.

Шоу-бизнес Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.

Происшествия СК возбудил дело об «интернате Гаврилиной» По версии следствия, неназванные должностные лица департамента социальной защиты, опеки, попечительства, труда и занятости Орловской области в прошлом году отправили почти 50 психически нездоровых пациентов в частный интернат в Глазуновском районе.

Шоу-бизнес Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.