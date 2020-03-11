Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла поправки к законопроектам о продаже Сбербанка

Госдума приняла во втором чтении законопроекты о выкупе правительством у Банка России контрольного пакета акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния.
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с чего всё началось
Ко второму чтению основного законопроекта
 оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.
Российская газетавчера в 06:54

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Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РИА Новости06:32

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка

Парламентская газета06:38

Дума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

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Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка

ТАСС07:00

Госдума приняла закон о покупке правительством РФ акций Сбербанка

Агентство Москва06:26

Госдума определилась с продажей Сбербанка на финальном чтении

Красная весна07:45

Главные анонсы 12 марта

Коммерсантъвчера в 17:01
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Армия и оружие

Польский МИД рассказал о планах размещения военнослужащих США в стране

По словам главы польского МИД, в Польше появится несколько военных баз США в разных частях страны, а не одна, так называемая "Форт Трамп".
Военное обозрение 04:12
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Российская газета вчера в 09:28
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Политика

Джо Байден выиграл праймериз демократов в четырех штатах

Джо Байден победил на выборах в «супервторник» 4 марта. Праймериз проходили сразу в 14 штатах, он выиграл в девяти из них.
Дождь вчера в 02:24
Политика

Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
BFM.ru 07:05
Гаджеты

IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру

Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Sibnet Новости 07:43
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости вчера в 13:41
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Российская газета 08:51
Происшествия

В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств

Российская газета 02:46
Общество

В России заблокирован сайт противников поправок в Конституцию

Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», участники которого выступают против поправок в Конституцию, указано в реестре Роскомнадзора.
Ведомости 07:03
Спорт

Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:56
Происшествия

В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

Вести.Ru 04:54
Энергетика

В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ

Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России.
Национальные Интересы 05:15
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Общество

Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

NewInform вчера в 06:20
Происшествия

СК возбудил дело об «интернате Гаврилиной»

По версии следствия, неназванные должностные лица департамента социальной защиты, опеки, попечительства, труда и занятости Орловской области в прошлом году отправили почти 50 психически нездоровых пациентов в частный интернат в Глазуновском районе.
Орелград 09:06
Шоу-бизнес

Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru 06:51
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Шоу-бизнес

Сын Тома Хэнкса сообщил о состоянии заразившегося коронавирусом отца

RuNews24.ru 05:30
Здоровье

В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа

В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Клопс 08:22
Кино

Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Культуромания вчера в 05:03
Армия и оружие

Вооруженные силы досрочно получили первый в этом году полк С-400

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2020 году оборонное ведомство должно получить четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Военное дело 06:41
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Общество

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Интерфакс 04:51
Общество

Зима вернется в Москву в выходные

Похолодание придет в столичный регион в выходные, 14 и 15 марта. Ожидаются метель и снег, сообщает портал "Метеоновости".
Москва 24 07:55
Политика

Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
РБК 02:00
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