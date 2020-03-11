с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.

Происшествия Экс-губернатора Конькова выпустили из СИЗО Сегодня, 12 марта, Басманный суд Москвы изменил бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 30 апреля.

Общество Том Хэнкс заразился коронавирусом На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

Финансы Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.

Общество О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).

Экономика Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7%, что привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут.

Экономика Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией «Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.

Политика Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.

Происшествия В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.

Авто Рассекретили новый кроссовер Dongfeng Китайская компания Dongfeng раскрыла внешность своего нового кроссовера, который базируется на платформе французского альянса PSA.

Общество Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Политика Госдума РФ поддержала обнуление президентского срока Владимира Путина Госдума РФ поддержала инициативу заместителя Председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия поправок в Конституцию.

Футбол 17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $33 Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляет $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.