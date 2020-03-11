Экономика

ТАССТАССГосдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
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с чего всё началось
Ко второму чтению основного законопроекта
 оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.
Российская газетавчера в 06:54

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Минфин оценил стоимость принадлежащих ЦБ акций Сбербанка более чем в 2 трлн руб

ТАСС10:26

Минфин: Стоимость принадлежащего ЦБ пакета Сбербанка сейчас чуть выше 2 трлн рублей

ПРАЙМ09:29

Дума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Интерфакс06:45

Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РИА Новости06:32

Госдума определилась с продажей Сбербанка на финальном чтении

Красная весна07:45

Госдума приняла закон о покупке правительством РФ акций Сбербанка

Агентство Москва06:26

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка

Парламентская газета06:38
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:09, Ашберн
Происшествия

Экс-губернатора Конькова выпустили из СИЗО

Сегодня, 12 марта, Басманный суд Москвы изменил бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 30 апреля.
IvanovoNews 10:42
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
РБК 09:17
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
Финансы

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Lenta.ru 05:03
Здоровье

В Перми госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

В пермскую инфекционную больницу помещен мужчина, который возможно заражен коронавирусом. 10 марта он вернулся из Франции.
ИА Текст (Пермь) 09:24
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm вчера в 12:21
Авто

Datsun on-DO получил новую комплектацию

Комплектация Comfort стала доступна для седана Datsun on-DO в рестайлинговой версии.
Движок 06:47
Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

РИА Новости 08:49
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек

Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
ТАСС 09 марта в 14:13
Общество

О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 09:53
Экономика

Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения

Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7%, что привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут.
Ведомости 09:47
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Экономика

Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией

«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.
ФАН 10:05
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга

В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
Афиша Daily 08:09
Авто

Рассекретили новый кроссовер Dongfeng

Китайская компания Dongfeng раскрыла внешность своего нового кроссовера, который базируется на платформе французского альянса PSA.
Тарантас Ньюс 03:32
Общество

Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Известия 10:59
Происшествия

Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Военнослужащий вооруженных сил России погиб в ДТП в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Армия и оружие

В Минобороны ответили на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»

Министерство обороны России заявило, что информация Турции об уничтожении восьми сирийских зенитно-ракетных комплексов «Панцирь» не соответствуют действительности.
Городовой вчера в 00:58
Политика

Госдума РФ поддержала обнуление президентского срока Владимира Путина

Госдума РФ поддержала инициативу заместителя Председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия поправок в Конституцию.
Областная газета 10 марта в 10:54
Здоровье

В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа

В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Клопс 08:22
Футбол

17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Газета.Ru 10:06
Политика

Захарова заявила, что Россия открыта к контактам с Польшей

Москва открыта к нормальному и равноправному диалогу с Варшавой.
ТАСС 10:50
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $33

Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляет $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.
Коммерсантъ 09:57
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
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