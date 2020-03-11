Экономика
ТАССГосдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
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с чего всё началось
Ко второму чтению основного законопроекта оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.Российская газетавчера в 06:54
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Госдума приняла в третьем чтении законопроекты о покупке Правительством Сбербанка
Парламентская газета06:38
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Происшествия
Экс-губернатора Конькова выпустили из СИЗО
Сегодня, 12 марта, Басманный суд Москвы изменил бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 30 апреля.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Финансы
Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Здоровье
В Перми госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В пермскую инфекционную больницу помещен мужчина, который возможно заражен коронавирусом. 10 марта он вернулся из Франции.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Авто
Datsun on-DO получил новую комплектацию
Комплектация Comfort стала доступна для седана Datsun on-DO в рестайлинговой версии.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек
Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
Общество
О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
Экономика
Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения
Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7%, что привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Экономика
Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией
«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга
В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
Авто
Рассекретили новый кроссовер Dongfeng
Китайская компания Dongfeng раскрыла внешность своего нового кроссовера, который базируется на платформе французского альянса PSA.
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Военнослужащий вооруженных сил России погиб в ДТП в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»
Министерство обороны России заявило, что информация Турции об уничтожении восьми сирийских зенитно-ракетных комплексов «Панцирь» не соответствуют действительности.
Политика
Госдума РФ поддержала обнуление президентского срока Владимира Путина
Госдума РФ поддержала инициативу заместителя Председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия поправок в Конституцию.
Здоровье
В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа
В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Футбол
17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Политика
Захарова заявила, что Россия открыта к контактам с Польшей
Москва открыта к нормальному и равноправному диалогу с Варшавой.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $33
Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляет $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.