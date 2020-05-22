Налоговая помощь гражданам, бизнесу и НКО Депутаты также приняли закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне эпидемии COVID-19.

с чего всё началось

Госдума 22 мая приняла в третьем — окончательном чтении несколько законопроектов, направленных на поддержку рядовых граждан и бизнеса. Так, одна из инициатив предусматривает увеличение размеров ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

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Общество В СФ предложили не пускать детей без прививок в школы и детсады Законопроект, запрещающий детям без необходимых прививок посещать школы и детские сады готовят в Совете Федерации, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на имеющийся у агентства перечень запланированных мероприятий верхней палаты парламента. 518

Политика В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр. 9

Наука Создан бионический глаз, который лучше человеческого Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего. 63

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг. 760

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Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 482