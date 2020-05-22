Коронавирус
Daily StormГосдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса
Госдума 22 мая приняла в третьем — окончательном чтении несколько законопроектов, направленных на поддержку рядовых граждан и бизнеса. Так, одна из инициатив предусматривает увеличение размеров ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Налоговая помощь гражданам, бизнесу и НКО Депутаты также приняли закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне эпидемии COVID-19.РИА Новостивчера в 15:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Свобода от налогов и помощь арендаторам: Госдума утвердила пакет антикризисных мер
Вести.Ru21 мая в 14:38
С 1 июня в России увеличатся пособия родителям на ребенка в возрасте до полутора лет
Первый каналвчера в 00:35
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:24, Ашберн
Происшествия
Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
РИА Новости 11:22
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Коммерсантъ 18:25
Общество
Испания откроет границы для туристов в июле
News.ru 08:48
Общество
Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары организовали флешмоб #поракупальников в защиту тульской медсестры, которая надела защитный костюм поверх бикини.
Известия 19:39
Общество
В СФ предложили не пускать детей без прививок в школы и детсады
Законопроект, запрещающий детям без необходимых прививок посещать школы и детские сады готовят в Совете Федерации, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на имеющийся у агентства перечень запланированных мероприятий верхней палаты парламента.
ИА Красная Весна 02:04
Политика
В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной
Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна 16:58
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобы Пригожина
Взгляд.ру 12:15
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста 13:40
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 06:36
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 21 мая в 17:00
Экономика
Китай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства.
Коммерсантъ 21 мая в 23:08
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
Религия
Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан - начинают отмечать российские мусульмане в этом году с заходом солнца, продолжится празднование завтра в течение дня.
Вестник Кавказа 14:00
Здоровье
Диетолог назвала три лучшие ягоды для укрепления иммунитета
РИА Новости вчера в 01:15
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 02:01
Армия и оружие
США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке
Не секрет, что Соединенные Штаты раздражены влиянием России на Ближнем Востоке. Также американцев очень раздражают продажи нашего оружия.
Территория новостей 12:34
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия 11:57
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Гаджеты
В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Note 20
Astera вчера в 11:23
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Российская газета 04:05
Политика
Постпред при ООН Небензя объяснил, как Крым мог бы остаться украинским
В ходе заседания Совета Безопасности ООН с участием гражданского сообщества, которое прошло в формате видеосвязи, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению Крыма с Россией.
Вести.Ru вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета 12:58