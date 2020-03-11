Политика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции. За проголосовало 383 депутата, против — 0, воздержалось 43 (все из фракции КПРФ). Утром у здания Госдумы начались одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции.
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с чего всё началось
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении проект закона
 РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Государственная Дума РФвчера в 03:48

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Коммерсантъвчера в 17:10

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

ТАССвчера в 03:49

Депутат Госдумы: «уважение человека труда» в Конституции важно для страны

REGNUMвчера в 12:31

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Национальная служба новостейвчера в 12:00

Депутаты Госдумы пообещали разъяснять каждую поправку в Конституцию

Красная веснавчера в 04:44

Госдума одобрила поправки в Конституцию

РИА Новостивчера в 05:20

Эволюция конституционного сознания за 100 лет

Парламентская газетавчера в 07:00
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Новый комедийный сериал на ТНТ сталкивает патриотизм с реальностью

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Идею об обнулении сроков поддержал Президент России, он уточнил, что законность поправки должны подтвердить в Конституционном суде и на референдуме 22 апреля.
ПроТуймазы вчера в 00:39
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РБК 10 марта в 09:37
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Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
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Матвиенко напомнила, что именно Путин «поднял страну с колен»

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Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Политика

Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву

Пока неизвестно, кто представит США. Президент США Дональд Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву.
Мой Брянск 10 марта в 07:29
Армия и оружие

Ирак осудил обстрел американской военной базы

Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
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Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

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РБК вчера в 18:44
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Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости вчера в 20:01
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РЕН ТВ вчера в 22:38
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

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РБК вчера в 08:01
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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

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Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
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Стоит отметить, что принятие данного закона, вероятно, заставит технологические компании кардинально переосмыслить дизайн выпускаемой продукции.
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В Конгрессе США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Врачи обнаружили заболевание, вызываемое новым коронавирусом, у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл, сообщает газета Politico.
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Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 19:39
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Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса

Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.
Sports.ru вчера в 22:54
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Тверская и Ярославская области оказались в числе наиболее неблагополучных по уровню заболеваемости клещевым энцефалитом.
Вечерняя Москва вчера в 01:14
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Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте

Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Вести.Ru вчера в 13:21
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