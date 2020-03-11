Политика
КоммерсантъГосдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции. За проголосовало 383 депутата, против — 0, воздержалось 43 (все из фракции КПРФ). Утром у здания Госдумы начались одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции.
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с чего всё началось
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».Государственная Дума РФвчера в 03:48
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