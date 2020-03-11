Политика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции. За проголосовало 383 депутата, против — 0, воздержалось 43 (все из фракции КПРФ). Утром у здания Госдумы начались одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции.
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с чего всё началось

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования.
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Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
РИА Новости 17:04
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В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
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Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса

Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
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Экс-сотрудник сборной России: Евро-2020 перенесут с вероятностью 99%

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