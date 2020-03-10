Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования.

с чего всё началось

Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляцию заседания провели на сайте Госдумы. Ко второму чтению было внесено около 390 поправок.

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