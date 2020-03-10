Политика
RZN.infoГосдума приняла поправки в Конституцию
Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляцию заседания провели на сайте Госдумы. Ко второму чтению было внесено около 390 поправок.
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с чего всё началось
Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования.ТАСС03:49
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Видеотрансляция: Путин в Госдуме - о поправках в Конституцию и досрочных выборах
Российская газетавчера в 08:20
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
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