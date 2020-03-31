Коронавирус
REGNUMГосдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Каникулы предоставляются на полгода. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.ТАСС05:29
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Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
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В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
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Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
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Общество
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Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
ВВС: Мэрия Москвы выпустила приложение для наблюдения за людьми на карантине
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Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Экономика
В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса
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Общество
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Власти Дагестана ввели ограничения на передвижение для жителей республики в связи с пандемией коронавируса.
Гаджеты
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Здоровье
Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек
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Общество
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«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
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Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице
Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.