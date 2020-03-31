Коронавирус

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйГосдума рассмотрит законопроект о предоставлении кредитных каникул

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента рассказал, что в Государственную Думу внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитных средств.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАСС05:29

Подробнее о событии

Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUM17:01

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАСС05:29

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Известия04:00

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфакс04:38

Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правда03:44

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ru03:39

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВ03:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 18:16, Ашберн
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings 05:33
Общество

Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в свете пандемии COVID-19 приняла решение запретить вывоз из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе гречки, ржи, риса, семян подсолнечника, до 30 июня, говорится в сообщении комиссии.
РИА Новости 15:45
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Российская газета 12:11
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
СОВА 02:15
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции

Из-за коронавируса в Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции. Меры приняты в отношении граждан всех возрастов.
Регион online 13:34
Общество

В России вводят запрет на наличные и банковские карты

Отмечается, что в целях противодействия коронавирусной инфекции крупные игроки рынка перестанут принимать к оплате наличные и банковские карты.
Primpress.ru 13:00
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
ТАСС 15:56
Игры

Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две

Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Игромания.ру 10:11
Футбол

Слуцкий объяснил шуточную перепалку с Дзюбой

Напомним, ранее Слуцкий и Дзюба устроили шуточную перепалку между собой в «Инстаграме».
Чемпионат 15:05
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Музыка

«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Газета.Ru 14:05
Политика

Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций

Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
REGNUM 04:25
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском 17:51
Общество

Британия испытает аппараты CPAP, разработанные командой «Формулы-1»

Аппараты вентиляции легких CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), разработанные менее чем за 100 часов британскими медиками и инженерами команды "Формулы-1" "Мерседес", в ближайшее время начнут проходить испытание в больнице Лондона, сообщает газета Guardian.
РИА Новости вчера в 05:46
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения самоизоляции

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении 33-летней женщины и 37-летнего мужчины, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 14:43
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
РБК 17:00
Культура

Большой театр покажет спектакли онлайн

ЦДИ ПО 29 марта в 01:30
Шоу-бизнес

Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца

Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
ФАН 12:06
Происшествия

СК проверит нарушение карантина жительницей Смоленской области

Следственный комитет Смоленской области начал проверку, после того как в местных СМИ появилась информация, что жительница города Рославль не ушла на карантин после возвращения из-за границы.
РБК 13:45
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили израильские ракеты

REGNUM 15:18
Общество

Московская мэрия выпустила приложение для отслеживания граждан во время карантина

Эхо Москвы 18:06
Армия и оружие

Капитан авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» просит о помощи

HotGeo 15:54
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга предписал хоронить пациентов с Covid в цинковых гробах

«Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева подписано сегодня, 31 марта.
Доктор Питер 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное