Коронавирус

REGNUMREGNUMГосдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Каникулы предоставляются на полгода. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАСС05:29

Подробнее о событии

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАСС12:43

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфакс04:38

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВ03:37

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Известия04:00

Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правда03:44

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ru03:39

Госдума приняла поправки о кредитных каникулах

REGNUM05:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Политика

Примерно две трети аппарата Госдумы будут работать удаленно

Примерно две трети сотрудников аппарата Государственной думы со следующей недели перейдут на дистанционную работу в связи с распространением коронавируса, речь идет о нескольких сотнях человек, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.
РИА Новости 13:04
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Общество

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Интерфакс 12:51
Политика

Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус — все нормально

«Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально», — сказал Песков.
REGNUM 09:16
Происшествия

На Украине зарегистрированы ещё две жертвы коронавируса

Киев, 31 марта 2020, 19:03 — REGNUM Два человека с ранее подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Черновицкой области на Украине.
REGNUM 12:03
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании

53-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что попала на больничную койку в Испании, где большую часть времени она проживает с 2016 года из-за учебы младшей дочери.
Московский Комсомолец 09:15
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Общество

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3 415 человек.
Известия 13:21
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Происшествия

В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости 07:53
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Газета.Ru 12:54
Здоровье

Инфицированных украинцев выпустили на улицу

Кабмин не уточняет, что считается экстренным случаем, ради которого носитель коронавируса имеет право шастать по улицам.
Утро.ru 12:02
Происшествия

В Пензе умер мужчина с подтвержденным коронавирусом

В Пензе умер 75-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дину Черемушкину.
Газета.Ru 05:38
Армия и оружие

В «Ростехе» рассказали об испытательных полетах Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов.
ТК Звезда вчера в 03:18
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

Lenta.ru 05:46
Здоровье

Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.
Ruposters.ru 10:11
Шоу-бизнес

Поклонников огорчила фотография голого Джигана в наручниках

Рэпер Джиган в очередной раз неприятно удивил поклонников. Он выложил на свою страницу в социальной сети Instagram фотографию в наручниках.
Экономика сегодня 03:12
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Хоккей

Игроки назвали Макдэвида лучшим форвардом НХЛ, Кучеров – 4-й

Хоккеисты НХЛ назвали Коннора Макдэвида лучшим нападающим лиги. Это следует из голосования, проведенного Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA).
Sports.ru 11:15
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Армия и оружие

ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка

Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 12:18
Гаджеты

XMG Apex 15 – самый мощный в мире ноутбук с 16-ядерным Ryzen 9 3950X

Немецкий производитель игровых ноутбуков Schenker анонсировал самый мощный в мире ноутбук под названием XMG Apex 15.
MobiDevices 10:29
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное