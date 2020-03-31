Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Каникулы предоставляются на полгода. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

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