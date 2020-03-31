Коронавирус

REGNUMREGNUMГосдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Каникулы предоставляются на полгода. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАСС05:29

Подробнее о событии

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАСС12:43

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфакс04:38

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВ03:37

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Известия04:00

Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правда03:44

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ru03:39

Госдума приняла поправки о кредитных каникулах

REGNUM05:02
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Наука

Влажный воздух может стать оружием против коронавируса

Как сообщает МедиаПоток, относительная влажность воздуха от 40 до 60% приводит к тому, что передача коронавируса SARS-CoV-2 от больных к здоровым людям происходит намного реже, чем при прочих условиях.
МедиаПоток 13:37
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Общество

В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
РИА Новости 10:34
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Футбол

В «Локомотиве» рассказали о многомиллионных убытках из-за коронавируса

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что из-за приостановки чемпионата России и пандемии коронавируса его клуб несет значительные финансовые убытки.
ProstoProSport 15:00
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Политика

Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Газета.Ru 09:27
Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
Здоровье

В США заявили о четверти случаев бессимптомного протекания коронавируса

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд заявил в интервью на радио, что около четверти случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией могут протекать бессимптомно.
Московский Комсомолец 14:58
Общество

Сотрудников ФСБ отправят во внеплановый отпуск из-за коронавируса

Сотрудники центрального аппарата ФСБ действительно получили рекомендацию по возможности в ближайшее время отгулять накопившиеся ежегодные отпуска, подтвердил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК 09:28
Футбол

Появились фото новой формы сборной России

Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.
Бомбардир.ру 13:05
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:42
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 17:17
Общество

Князь Монако излечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя княжеского дворца.
Ведомости 12:51
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Здоровье

У врача Гатчинской больницы диагностирован коронавирус

У заведующего травматологическим отделением Гатчинской больницы диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:34
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Газета.Ru 14:22
Политика

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Интерфакс 08:48
Здоровье

Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
URA.Ru 13:46
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Здоровье

Вирусолог рассказала, можно ли заболеть коронавирусом повторно

Врач-вирусолог Галина Червонская заявила, что коронавирусом невозможно заболеть повторно, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:23
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
Транспорт

Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС 13:03
Футбол

Павел Худяков: «Я бы поддержал предложение Иванова, если бы не осталось времени полностью доиграть чемпионат»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился с корреспондентом «СЭ» мнением относительно предложения известного функционера Дмитрия Иванова насчет того, как доиграть чемпионат РПЛ за неделю, разделив участников на четыре группы.
Спорт-Экспресс 14:34
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