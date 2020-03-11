Политика
МИР 24Госдума одобрила закон о поправках в Конституцию России
Госдума России в среду, 11 марта, одобрила в третьем, окончательном, чтении закон о поправках в Конституцию РФ, сообщает «МИР 24». Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации. К закону поступило порядка 390 различных поправок.
Читать в источнике
Оценить3,2K
Нравится
Ха-ха
Ого
Скучно
Грусть
Возмутительно
Не нравится
с чего всё началось
Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования.ТАСС03:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Экономика
Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Футбол
Приболевшего Мбаппе проверили на коронавирус
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку парижан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болей в горле и недомогания, был проверен на коронавирус.
Политика
ЦИК презентовала логотип голосования по поправкам в Конституцию
В среду, 11 марта, глава Центризбиркома Элла Памфилова перед заседанием комиссии представила логотип и слоган всенародного голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки задержан под Тамбовом
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Энергетика
Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов в связи с ростом курса валют.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Культура
Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев
Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Общество
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и задержали в Крыму ячейку участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Экономика
Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по основным мерам профилактики клещевого энцефалита.
Происшествия
F-16 разбился в столице Пакистана
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон.
Футбол
Игрок «Ганновера» заразился коронавирусом
«Ганновер» в своем Twitter сообщил, что у защитника команды Тимо Хюберса диагностирован коронавирус.
Экономика
Силуанов заявил, что РФ лучше других готова к падению стоимости нефти
Министр считает, что Россия лучше всего подготовлена к падению стоимости нефти среди стран-экспортеров, пишет "Коммерсантъ".
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.