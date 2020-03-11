Политика

МИР 24МИР 24Госдума одобрила закон о поправках в Конституцию России

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Госдума России в среду, 11 марта, одобрила в третьем, окончательном, чтении закон о поправках в Конституцию РФ, сообщает «МИР 24». Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации. К закону поступило порядка 390 различных поправок.
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с чего всё началось

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования.
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