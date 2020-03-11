Экономика
ИзвестияГосдума приняла поправки в бюджет для реализации послания Путина
Дума ТВ
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Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина.
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