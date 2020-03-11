Экономика

РБКРБКГосдума утвердила поправки в бюджет для реализации послания президента

Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный бюджет на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Госдума совместно с правительством провела работу над поправками в сжатые сроки, за три недели.
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с чего всё началось

ГД приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов

Например, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка. За три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 млрд рублей.
Государственная Дума РФ05:56

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Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания Путина

Известия06:20

Госдума утвердила поправки в бюджет для реализации послания президента

РБК09:51

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

Коммерсантъ07:18

Госдума приняла поправки в бюджет

RT на русском10:31

Дадут деньги на социальные инициативы

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 03:11

Иркутский депутат Госдумы: региональные бюджеты заплатят за обещания Путина

Тайга.инфовчера в 00:08

Социальные инициативы поддержат рублем

Омскрегион10 марта в 22:45
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Армия и оружие

США нанесли ответный удар в Ираке

Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM 19:55
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Афиша Daily 06:57
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Газета.Ru 17:35
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В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
РИА Новости 20:12
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 11:18
Происшествия

В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Вести.Ru 20:15
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

ТАСС 02:26
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Политика

МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, пишет РБК.
Аргументы и Факты 02:25
Шоу-бизнес

Наталью Андрейченко в Мексике задержала полиция

Актриса Наталья Андрейченко попала в неприятную историю, нарушив запрет о съемках на руинах древнего города Майя в Ушмале.
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Игромания.ру 11:58
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Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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Экономика

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Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru 17:03
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Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
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СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»

По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.
РБК 18:03
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Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
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Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией

«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.
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Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Неспокойная ситуация в мире повлияла на решение президента РФ Владимира Путина согласиться с предложением депутата Валентины Терешковой.
BFM.ru 07:05
Общество

Суд в США освободил информатора Wikileaks Челси Мэннинг

В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу Wikileaks секретных данных.
РБК 19:07
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В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»

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В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден среди сотрудников в штаб-квартире ООН, источник в организации сообщил РИА Новости, что вирус диагностирован у сотрудницы представительства Филиппин.
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Армия и оружие

Подлодка США смогла всплыть в Арктике

Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
МедиаКорСеть вчера в 10:10
Здоровье

Карантин в школах Читы из-за гриппа и ОРВИ введен с 12 марта

Ранее источник ZAB.RU сообщил, что карантин в школах Читы будет объявлен 13 марта. Постановление подписано на день раньше.
ZAB.RU 03:40
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Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
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Телеканал 360° 06:37
Общество

Обломки взорвавшейся ступени советской ракеты разлетелись в космосе

Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон-3», которая взорвалась на орбите в середине февраля, разлетелись в космосе на сотни километров.
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Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Газета.Ru 19:08
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