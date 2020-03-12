Экономика
News.ruГосдума приняла поправки в бюджет для реализации инициатив президента
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020–2022 годы. Они направлены на реализацию социальных мер, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в январе.
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с чего всё началось
«Государственная Дума совместно с Правительством продолжит работу над повышением уровня социально-экономического развития регионов, решением проблем дефицита региональных бюджетов, реструктуризации задолженности муниципальных образований», — заявил Вячеслав Володин.Государственная Дума РФвчера в 05:56
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ГД приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов
Государственная Дума РФвчера в 05:56
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Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Автоспорт
Хельмут Марко: Сезон стартует в Баку
Старт сезона в Баку означает отмену или перенос Гран При в Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Монако.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
Общество
Суд в США освободил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
В США из следственного изолятора в городе Александрия (штат Вирджиния) выпустили на свободу активистку и бывшего аналитика американских ВВС Челси Мэннинг, которую арестовали за передачу WikiLeaks секретных данных.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса
Армия и оружие
Российские атомные подлодки защитят буями «Бурак-М»
Атомные подводные ракетные лодки Военно-морского флота России, прежде всего крейсеры проектов 667БДРМ "Дельфин" и 955 "Борей", могут защитить от противолодочной авиации и беспилотников противника буями "Бурак-М", относящимися к средствам радиоэлектронной борьбы.
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США
Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Происшествия
Бывшему губернатору диагностировали домашний арест
Экс-чиновника освободили из СИЗО по состоянию здоровья Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего губернатора Ивановской области, ныне регионального депутата Павла Конькова, обвиняемого в особо крупной растрате.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта
За пределами КНР от коронавируса скончались 1440 человек (плюс 310 за сутки).
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Биатлон
Васильев: Безобразие, что наша сборная не участвует в чемпионате России по биатлону
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал свое мнение по поводу отказа российских биатлонистов из сборной выступать в чемпионате страны.
Происшествия
В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Шоу-бизнес
Актриса рассказала об оскорблениях Вайнштейна и требовании «трясти задницей»
Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала об оскорблениях продюсера Харви Вайнштейна и высказанном им требовании «трясти сиськами и задницей» на красной ковровой дорожке.
Энергетика
В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России
Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Автоспорт
Sky Sports подтверждает, что ГП Австралии не состоится
Вслед за Motorsport.com и рядом других изданий, получшивших эту информацию из заслуживающих доверия источников, о скором отмене Гран При Австралии зрителям сообщил и британский телеканал Sky Sports.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Хоккей
НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу
Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Здоровье
Итальянские врачи заразились коронавирусом
Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.