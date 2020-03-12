«Государственная Дума совместно с Правительством продолжит работу над повышением уровня социально-экономического развития регионов, решением проблем дефицита региональных бюджетов, реструктуризации задолженности муниципальных образований», — заявил Вячеслав Володин.

с чего всё началось

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020–2022 годы. Они направлены на реализацию социальных мер, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в январе.

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации инициатив президента

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