Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла поправки в бюджет

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
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Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания Путина

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Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020-2022 годы

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Госдума приняла поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы для реализации послания президента

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