Экономика

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Комсомольская правда
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Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина.
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