Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

Энергетика Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Происшествия В коронавирусной больнице в Москве умер пациент Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Шоу-бизнес Поклонская рассказала о сложностях развода с мужем Поклонская подчеркнула, что этот период был для нее таким же сложным, как и события 2014 года — тогда Крым возвращался в состав России после референдума.

Общество Россия закроет въезд гражданам Италии Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.

Политика Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.

Общество В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.

Футбол УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.

Общество Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.

Происшествия В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.

Экономика Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Политика Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.