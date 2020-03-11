Общество
КоммерсантъГосдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента
Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
ГД приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов
Государственная Дума РФ05:56
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Здоровье
В Петербурге под наблюдением находятся 1335 человек из-за коронавируса
В Петербурге 1335 человек попали под медицинское наблюдение из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Общество
Досрочные школьные каникулы объявлены в Казахстане с 16 марта
В Казахстане в связи со вспышкой коронавируса с 16 марта объявлены досрочные школьные каникулы, передает ТАСС.
Финансы
Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке
Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о сложностях развода с мужем
Поклонская подчеркнула, что этот период был для нее таким же сложным, как и события 2014 года — тогда Крым возвращался в состав России после референдума.
Общество
Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Общество
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Кино
Из-за коронавируса на 2021 год перенесена премьера боевика «Форсаж 9»
Общество
Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу
Танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light для белорусского Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) прибыл в порт Одессы.
Политика
Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России
Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Автоспорт