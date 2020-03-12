Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Происшествия Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса «Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита», — сказано в сообщении департамента здравоохранения.

Энергетика Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Экономика Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Футбол УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.

Технологии В США создали беспилотник с гранатомётным запуском Разработчики Исследовательской лаборатории Армии США получили патент на беспилотный летательный аппарат, который запускается при помощи 40-милиметрового подствольного гранатомета.

Армия и оружие Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.

Общество В Италии закрыли рестораны и магазины из-за коронавируса Власти Италии решили закрыть все рестораны и бары на территории страны в связи с угрозой распространения инфекции нового коронавируса.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Общество Россия заявила о закрытии границы с Ираном из-за коронавируса Согласно тексту указа правительства Российской Федерации, обнародованном на официальном сайте ведомства, с 7 марта Россия на неопределенное время прекращает пропуск через границу людей, приезжающих из Ирана по любым целям, в том числе для обучения, туризма или работы.

Политика Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.

Политика Путин назвал Ходорковского жуликом Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.