Экономика
RT на русскомГосдума приняла поправки в бюджет
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
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ГД приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов
Государственная Дума РФ05:56
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Общество
В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Происшествия
Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса
«Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита», — сказано в сообщении департамента здравоохранения.
Транспорт
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века
Мишустин отметил, что, цифровые данные, в отличие от традиционных ресурсов, неисчерпаемы и чем их больше - тем больше добавленной стоимости.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым
Поклонская поняла, что связала свою судьбу не с тем человеком и вовсе разочаровалась в отношениях с мужчинами.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Технологии
В США создали беспилотник с гранатомётным запуском
Разработчики Исследовательской лаборатории Армии США получили патент на беспилотный летательный аппарат, который запускается при помощи 40-милиметрового подствольного гранатомета.
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
Общество
В Италии закрыли рестораны и магазины из-за коронавируса
Власти Италии решили закрыть все рестораны и бары на территории страны в связи с угрозой распространения инфекции нового коронавируса.
Футбол
У трех игроков «Лестера» обнаружены симптомы коронавируса
У трех футболистов английского "Лестрера" обнаружены симптомы коронавируса, сообщает The Telegraph.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $33
Цена нефти Brent опустилась на 8% - ниже $33 за баррель - данные торгов.
Шоу-бизнес
Постройневшая Елена Степаненко вышла на сцену в джинсах и косухе
Примерила Елена Степаненко и дерзкий лук. В одном из номеров артистка предстала в рваных джинсах, кедах, черной кожаной куртке и кепке.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Здоровье
В Петербурге под наблюдением находятся 1335 человек из-за коронавируса
В Петербурге 1335 человек попали под медицинское наблюдение из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Авто
Опубликован эскиз на внедорожную версию Porsche 911 от ателье Gemballa
Известное тюнинг-ателье Gemballa представило недавно разработанные эскизы обновленной версии Porsche 911.
Общество
Россия заявила о закрытии границы с Ираном из-за коронавируса
Согласно тексту указа правительства Российской Федерации, обнародованном на официальном сайте ведомства, с 7 марта Россия на неопределенное время прекращает пропуск через границу людей, приезжающих из Ирана по любым целям, в том числе для обучения, туризма или работы.
Общество
Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу
Танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light для белорусского Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) прибыл в порт Одессы.
Общество
Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус
Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Общество
В России выявили шесть новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб.