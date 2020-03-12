Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.
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Вячеслав Володин
Госдума совместно с правительством продолжит работу над повышением уровня социально-экономического развития регионов, решением проблем дефицита региональных бюджетов, реструктуризации задолженности муниципальных образований.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 06:02
с чего всё началось

ГД приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов

«Государственная Дума совместно с Правительством продолжит работу над повышением уровня социально-экономического развития регионов, решением проблем дефицита региональных бюджетов, реструктуризации задолженности муниципальных образований», — заявил Вячеслав Володин.
Государственная Дума РФ05:56

Подробнее о событии

Госдума приняла поправки в бюджет

RT на русском10:31

В Госдуме приняли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Газета.Ru07:02

Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020-2022 годы

Комсомольская правда07:29

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

Коммерсантъ07:18

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РБК09:51

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания Путина

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