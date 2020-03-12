«Государственная Дума совместно с Правительством продолжит работу над повышением уровня социально-экономического развития регионов, решением проблем дефицита региональных бюджетов, реструктуризации задолженности муниципальных образований», — заявил Вячеслав Володин.

с чего всё началось

Госдума совместно с правительством продолжит работу над повышением уровня социально-экономического развития регионов, решением проблем дефицита региональных бюджетов, реструктуризации задолженности муниципальных образований.

Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

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