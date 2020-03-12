Экономика
КоммерсантъГосдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента
Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.
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ГД приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов
Государственная Дума РФ05:56
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Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.
Происшествия
Суд освободил одного из обвиняемых в подготовке убийства в Саратове
Саратовский областной суд в четверг освободил из-под стражи одного из двух подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе Саратова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.
Футбол
УЕФА может изменить формат плей-офф еврокубков из-за коронавируса
17 марта УЕФА собирается приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а после возобновления доиграть плей-офф в новом формате, утверждает L'Equipe.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию
В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Футбол
Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии здоровья Роналду
Министр здравоохранения португальской Мадейры Педру Рамош поделился информацией о состоянии форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Происшествия
В Москве подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции
В столице подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции.
Футбол
Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России
Экономика
Брокеры вышли на депутатов
«Закон принимает Госдума, а не ЦБ, депутаты так или иначе должны учитывать и мнение бизнеса»,— надеется он.
Авто
Hyundai анонсировала новую Elantra
Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам по делу о растрате
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Финансы
Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности
Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Происшествия
СБУ перехватила большую партию пулеметов, украденных киевскими силовиками
Сообщается, что обнаружили три противотанковых гранатомета РПГ-7В, крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 «Утес» со станком, пулемет ПКТ, пять РПК и три тысячи патронов.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Общество
Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Общество
Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса
С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
Финансы
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.