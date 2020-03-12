Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.
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Госдума приняла поправки в бюджет

RT на русском10:31

Дума приняла закон о поправках в бюджет до 2022 года

ТАСС06:02

ГД приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов

Государственная Дума РФ05:56

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания Путина

Известия06:20

Госдума приняла поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы для реализации послания президента

ПРАЙМ06:14

Госдума приняла социальные поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 гг

REGNUM05:55

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации инициатив президента

News.ru05:59
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Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
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Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии здоровья Роналду

Министр здравоохранения португальской Мадейры Педру Рамош поделился информацией о состоянии форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
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Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
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В Москве подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции

В столице подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции.
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Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России

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Брокеры вышли на депутатов

«Закон принимает Госдума, а не ЦБ, депутаты так или иначе должны учитывать и мнение бизнеса»,— надеется он.
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Hyundai анонсировала новую Elantra

Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
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Экс-замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам по делу о растрате

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В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
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ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

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Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

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Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
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Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
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Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек

Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
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Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса

С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
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США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
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Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
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