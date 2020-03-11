Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.
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