Экономика
КоммерсантъГосдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента
Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.
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Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Наука
Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора
Лед назвали идеальным топливом для термоядерного реактора. Об этом заявили физики в научном издании Nuclear Fusion.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Авто
Обновленная Hyundai Creta подорожала в России
Автопроизводитель Hyundai выводит на рынок нашей страны особую версию модели Creta – Би-2. Она разработана в сотрудничестве с группой Би-2.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Финансы
ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Армия и оружие
Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»
Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Общество
В Минтруде рассказали об упрощении системы выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об усовершенствовании системы выплат на детей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Происшествия
Коронавирусная инфекция на Кубани: заболевший прилетел из Вероны
Случай заболевания официально подтвердили в региональном Минздраве. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".
Армия и оружие
В Пентагоне не исключают возможность удара по Ирану
Министр обороны США Марк Эспер не исключил возможность нанесения удара по Ирану.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Финансы
Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин умер не от коронавируса
Сообщается, что мужчина вернулся из Италии и был госпитализирован.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Автоспорт
Феттель дал имя своей новой «Феррари»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объявил о том, что дал машине «Феррари» SF1000 имя Люсилла.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы
Первый мяч на 28-й минуте забил нигерийский новичок МЮ Одион Игало после передачи Бруну Фернандеша — 0:1.
Политика
Владимир Путин рассказал о переменах в российском бизнесе
Путин сказал, что может сейчас критиковать бизнес и говорить и том, что бизнесмены ведут себя безответственно, но это будет не так.