Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.
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Госдума приняла поправки в бюджет

RT на русском10:31

Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020-2022 годы

Комсомольская правда07:29

Госдума приняла социальные поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 гг

REGNUM05:55

ГД приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов

Государственная Дума РФ05:56

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания Путина

Известия06:20

Госдума приняла поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы для реализации послания президента

ПРАЙМ06:14

Дума приняла закон о поправках в бюджет до 2022 года

ТАСС06:02
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Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
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Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
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Вернувшийся из Италии россиянин умер не от коронавируса

Сообщается, что мужчина вернулся из Италии и был госпитализирован.
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Эпидемия коронавируса только начинается, здоровье народа является абсолютным приоритетом, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации.
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В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2020 года в Токио состоялась в четверг в Древней Олимпии в Греции, сообщает европейская пресса.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
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