Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.

Госдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента

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