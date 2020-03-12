Экономика
КоммерсантъГосдума приняла поправки в бюджет для реализации послания президента
Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020–2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. В целом на реализацию послания выделено 1,848 трлн руб.
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ГД приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов
Государственная Дума РФ05:56
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Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Финансы
Индекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.
Финансы
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Политика
Польский эксперт по энергетике дал прогноз о судьбе Северного потока-2
Россия обязательно достроит морской газопровод Северный поток-2, даже несмотря на санкции, введение которых российские власти заранее предвидели, заявил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк 8 марта в интервью изданию Polske Radio.
Футбол
Чемпионат Германии может быть завершён досрочно
Как сообщает Express.de, Бундеслига может быть досрочно завершена из-за коронавируса.
Общество
В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса в один день
В Италии пожилые супруги умерли от коронавируса в один день.
Спорт
ВФЛА из-за допингового скандала оштрафовали на 10 млн долларов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов, об этом сообщил глава рабочей группы организации Руне Андерсен.
Авто
Ателье Gemballa построит внедорожный Porsche 911
Модель Avalanche 4x4 появится в металле в течение года и должна быть дополнена Кайеном с серьёзной внедорожной подготовкой, названным Gemballa Tornado 4x4.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин умер не от коронавируса
Сообщается, что мужчина вернулся из Италии и был госпитализирован.
Общество
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Эпидемия коронавируса только начинается, здоровье народа является абсолютным приоритетом, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
Единоборства
Глава UFC намекнул на возможность отмены боя Хабиба и Фергюсона
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт намекнул на возможность отмены поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в связи со вспышкой коронавируса.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Спорт
Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции
Церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2020 года в Токио состоялась в четверг в Древней Олимпии в Греции, сообщает европейская пресса.
Политика
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США
Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Кино
В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»
В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Футбол
Букмекеры: «Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в ответном матче Лиги чемпионов
Сегодня в 23:00 по московскому времени состоится ответный поединок 1\8 финала ЛЧ, в котором «Лейпциг» встретится с «Тоттенхэмом».
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Футбол
Тренер «Ливерпуля» обматерил фанатов перед вылетом из Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обматерил фанатов, которые пытались дать ему пять перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.