Экономика
Парламентская газетаГосдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2019 год
Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в федеральный бюджет на 2019-2021 годы, предусматривающие корректировку бюджетных параметров на текущий год. Согласно закону, доходы в 2019 году составят 19 трлн 970,3 млрд, расходы — 18 трлн 489,5 млрд.
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