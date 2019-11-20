Экономика
RuNews24.ruГосдума приняла проект бюджета на 2020-2022 годы
Проект бюджета на 2020-2022 годы был принят также в первом чтении, которое состоялось 23 октября. В соответствии с документом, доходы в государственный бюджет составят 20,38 триллиона рублей, расходы будут равняться 19,5 триллиона рублей.
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Госдума рассмотрит проект закона о бюджете в окончательном чтении 21 ноября
Парламентская газета10:34
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Комсомольская правдавчера в 09:52
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Сборную РФ по футболу могут отстранить от Евро-2020 — Daily Mail
Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДА вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.
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