Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruГосдума приняла проект бюджета на 2020-2022 годы

Проект бюджета на 2020-2022 годы был принят также в первом чтении, которое состоялось 23 октября. В соответствии с документом, доходы в государственный бюджет составят 20,38 триллиона рублей, расходы будут равняться 19,5 триллиона рублей.
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