Экономика

Накануне.RuНакануне.RuГосдума приняла проект бюджета на 2020-2022 годы в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. Проект поддержали 353 депутата, против проголосовали 62 парламентария, передает корреспондент Накануне.RU.
Читать в источнике
Комментировать21
Антон Силуанов
Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 14:06

Подробнее о событии

Госдума зафиксировала конструкцию бюджета

Коммерсантъвчера в 14:06

Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФвчера в 03:04

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:10

«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

Комсомольская правдавчера в 09:29

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 06:16

Госдума рекомендует кабмину стимулировать инвестпроекты в регионах за счет снижения долга

ТАССвчера в 06:36

Бюджет-2020: триумф Минфина и поражение Минэка

REGNUMвчера в 13:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:40, Ашберн
Наука

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Армия и оружие

Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:26
Политика

Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций

Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Армия и оружие

Россия направит в Сирию дополнительные силы военной полиции

В конце октября Россия отправит в Сирию еще 276 военных полицейских и 33 единицы техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороне.
Дождь 08:05
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Технологии

По сыктывкарцам ударит новая магнитная буря

В связи с явлением 24 и 25 октября сыктывкарцы, как и все население планеты, почувствуют его последствия на себе.
Pro Город Сыктывкар 06:10
Единоборства

Ковалев планирует победить Альвареса и встретиться с Бетербиевым

Sportbox.RU 01:43
Общество

Определены параметры новой накопительной пенсионной системы

Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
Lenta.ru 17:58
Политика

В Минкомсвязи назвали законным использование Telegram в России

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил РИА Новости, что попытки блокировать Telegram, которые предпринимаются сейчас в России, не означают запрет на использование этого мессенджера.
Дождь 03:09
Происшествия

В Кузбассе медведь растерзал охотника

В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Происшествия

На Сахалине умер мужчина, пострадавший при нападении медведя

Мужчина, ставший жертвой медведя на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), в пятницу утром от полученных травм умер в Сахалинской областной больнице.
ТАСС 20:53
Политика

Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время, уверен замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.
Вести.Ru 15:43
Энергетика

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 08:56
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Вышедшая замуж китайская врач-бодибилдер впечатлила Интернет

Предсвадебные фотографии известной китайской модели-бодибилдера впечатлили пользователей сети.
Московский Комсомолец 05:52
Космос

В России оценили значимость возвращаемой ракеты

На телеканале «Культура» оценили значимость возвращаемой ракеты.
Ореанда-Новости 16:51
Музыка

Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу

Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Хоккей

Панарин забил в победном матче «Рейнджерс» против «Баффало»

Sportbox.RU 21:27
Гаджеты

Meizu представила новый смартфон Meizu 16T

The GEEK вчера в 04:37
Происшествия

Более 12 тысяч литров контрафактного спирта изъяли сахалинские полицейские

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области изъяли более 12 тысяч литров контрафактного спирта.
АСТВ 19:49
Футбол

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России

Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 01:18
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости 10:20
Гаджеты

В России стартуют продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

ТАСС 17:00
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Политика

Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Космос

Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет

РИА Новости 22 октября в 09:31
Общество

Макгрегор: в этой игре есть лишь один крутой злодей

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался по поводу ситуации с дагестанцами, поджидающими его на выходе из отеля.
Газета.Ru 19:26
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством

Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Футбол

Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное