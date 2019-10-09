Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансГосдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Документ, внесенный правительством, предполагает, что следующие три года будут профицитными.
Читать в источнике
Комментировать21
Антон Силуанов
Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 23 октября в 14:06

Подробнее о событии

Госдума зафиксировала конструкцию бюджета

Коммерсантъ23 октября в 14:06

Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы

Государственная Дума РФ23 октября в 03:04

Бюджет-2020: триумф Минфина и поражение Минэка

REGNUM23 октября в 13:14

«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть

Комсомольская правда23 октября в 09:29

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости23 октября в 06:16

Госдума рекомендует кабмину стимулировать инвестпроекты в регионах за счет снижения долга

ТАСС23 октября в 06:36

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 октября в 12:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:54, Вашингтон
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Общество

«Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже

Материалы дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике опровергают версию о грабеже, - сообщает центр "Досье".
Эхо Москвы 09:05
Происшествия

В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила

В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Известия 09:31
Общество

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Экономика

Консолидированная выручка «Яндекса» в третьем квартале выросла на 38%

Напомним, консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Коммерсантъ 06:10
Общество

Суд признал недостоверными публикации зарубежных СМИ о Дерипаске

Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу признал не соответствующими действительности публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о бизнесмене Олеге Дерипаске, удовлетворив его иск о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке дел.
ТАСС 09:28
Футбол

Гвардиола назвал сроки восстановления Зинченко

На восстановление игрока уйдет четыре или пять недель, — сказал Гвардиола.
Матч ТВ 09:45
Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Общество

Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России

Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".
РИА Новости 08:13
Культура

Сериал «Екатерина. Самозванцы» купили для показа в 104 странах

Комсомольская правда 04:35
Фигурное катание

Медведева устала от противопоставлений Загитовой и Трусовой

Евгения Медведева, российская фигуристка, в рамках недавнего интервью заявила, что устала от того, что ее постоянно противопоставляют кому-то.
Discover24 08:15
Общество

Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане

Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11

Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
UfacityNews.ru 08:31
Космос

Lamborghini проверит надежность материалов автомобилей в космосе

Стало известно о том, что исследователи из Houston Methodist изучит материалы углеродного волокна итальянского производителя спортивных автомобилей Automobili Lamborghini в космосе.
Ferra 00:20
Культура

Названы самые громкие скандалы, происходившие на «Поле чудес»

В честь 29-летней годовщины со дня выпуска первой серии собраны громкие инциденты и казусы, произошедшие на шоу.
Дни24 06:52
Спорт

Иорданские футболистки закрыли собой потерявшую хиджаб соперницу

Футболистка иорданской «Шабаб аль-Ордон» случайно сбила рукой хиджаб с головы мусульманской спортсменки «Арабского православного клуба» в ходе матча чемпионата WAFF по футболу среди женщин.
Известия 08:27
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Армия и оружие

Песков прокомментировал ситуацию на границе Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, складывающуюся на севере Сирии после подписания российского-турецкого меморандума.
РИА Новости 07:49
Армия и оружие

США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
RT на русском 09:36
Политика

Песков заявил, что прошение о помиловании Берга будет рассмотрено

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга будет рассмотрено, но пока документ, скорее всего, не поступил.
ТАСС 07:16
Путешествия

Стартуют продажи путевок в Турцию со скидкой 50%

Ясно 03:00
Общество

Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Происшествия

В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка

В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Авто

Toyota привезла в Россию роскошную версию минивэна Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня 06:32
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК вчера в 09:04
Армия и оружие

В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Lenta.ru вчера в 23:40
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песен про Трампа

Секретная служба США в 2018 году допросила Маршалла Брюса Мэтерса, больше известного как рэпер Эминем.
Полит.ру 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное