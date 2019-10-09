Экономика
Вести.ФинансГосдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Документ, внесенный правительством, предполагает, что следующие три года будут профицитными.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 23 октября в 14:06
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Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы
Государственная Дума РФ23 октября в 03:04
«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда23 октября в 09:29
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:54, Вашингтон
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
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«Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже
Материалы дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике опровергают версию о грабеже, - сообщает центр "Досье".
Эхо Москвы 09:05
Происшествия
В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила
В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Известия 09:31
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» в третьем квартале выросла на 38%
Напомним, консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Коммерсантъ 06:10
Общество
Суд признал недостоверными публикации зарубежных СМИ о Дерипаске
Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу признал не соответствующими действительности публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о бизнесмене Олеге Дерипаске, удовлетворив его иск о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке дел.
ТАСС 09:28
Футбол
Гвардиола назвал сроки восстановления Зинченко
На восстановление игрока уйдет четыре или пять недель, — сказал Гвардиола.
Матч ТВ 09:45
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Общество
Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России
Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".
РИА Новости 08:13
Культура
Сериал «Екатерина. Самозванцы» купили для показа в 104 странах
Комсомольская правда 04:35
Фигурное катание
Медведева устала от противопоставлений Загитовой и Трусовой
Евгения Медведева, российская фигуристка, в рамках недавнего интервью заявила, что устала от того, что ее постоянно противопоставляют кому-то.
Discover24 08:15
Общество
Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
UfacityNews.ru 08:31
Космос
Lamborghini проверит надежность материалов автомобилей в космосе
Стало известно о том, что исследователи из Houston Methodist изучит материалы углеродного волокна итальянского производителя спортивных автомобилей Automobili Lamborghini в космосе.
Ferra 00:20
Культура
Названы самые громкие скандалы, происходившие на «Поле чудес»
В честь 29-летней годовщины со дня выпуска первой серии собраны громкие инциденты и казусы, произошедшие на шоу.
Дни24 06:52
Спорт
Иорданские футболистки закрыли собой потерявшую хиджаб соперницу
Футболистка иорданской «Шабаб аль-Ордон» случайно сбила рукой хиджаб с головы мусульманской спортсменки «Арабского православного клуба» в ходе матча чемпионата WAFF по футболу среди женщин.
Известия 08:27
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Армия и оружие
Песков прокомментировал ситуацию на границе Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, складывающуюся на севере Сирии после подписания российского-турецкого меморандума.
РИА Новости 07:49
Армия и оружие
США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
RT на русском 09:36
Политика
Песков заявил, что прошение о помиловании Берга будет рассмотрено
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга будет рассмотрено, но пока документ, скорее всего, не поступил.
ТАСС 07:16
Общество
Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Происшествия
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка
В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Авто
Toyota привезла в Россию роскошную версию минивэна Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня 06:32
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК вчера в 09:04
Армия и оружие
В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен про Трампа
Секретная служба США в 2018 году допросила Маршалла Брюса Мэтерса, больше известного как рэпер Эминем.
Полит.ру 06:08