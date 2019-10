Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу признал не соответствующими действительности публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о бизнесмене Олеге Дерипаске, удовлетворив его иск о защите деловой репутации, следует из информации в картотеке дел.