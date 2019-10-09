Экономика
Накануне.RuГосдума приняла проект бюджета на 2020-2022 годы в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. Проект поддержали 353 депутата, против проголосовали 62 парламентария, передает корреспондент Накануне.RU.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ вчера в 14:06
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правдавчера в 09:29
Государственная Дума поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы
Государственная Дума РФвчера в 03:04
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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