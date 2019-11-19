Экономика
Московский КомсомолецГосдума приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021–2022 годов. Так, доходы в следующем году составят 20,38 триллиона рублей. Ежегодно они будут увеличиваться примерно на триллион.
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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Комсомольская правда19 ноября в 09:52
Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной
РИА Новости19 ноября в 09:27
Законопроект о бюджете Фонда соцстрахования на 2020-2022 годы прошёл второе чтение
Парламентская газета19 ноября в 08:46
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:15, Вашингтон
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:15, Вашингтон
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