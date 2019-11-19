Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдума приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021–2022 годов. Так, доходы в следующем году составят 20,38 триллиона рублей. Ежегодно они будут увеличиваться примерно на триллион.
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Госдума приняла поправки в бюджет на 2019 год

News.ru05:08

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Комсомольская правда19 ноября в 09:52

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Парламентская газета19 ноября в 08:46

Госдума приняла проект федерального бюджета

Rambler News Service05:06
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:15, Вашингтон

«Плюс 28% только на здравоохранение». Спросили, почему на оборону и социалку в бюджете планируют почти одинаковые расходы

КП - Беларусь19 ноября в 09:07
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